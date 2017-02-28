北部人好羨慕！ 南部辦桌菜色這麼「強大」

2017-02-28 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕在北部餐廳吃喜宴時，你是否也常感受到菜難吃又「吃不飽」的困擾﹖這張照片可能讓身為北部人的你，看到後「驚呆」了！

一名網友在《爆料公社》發文表示，他太久沒回南部吃辦桌，水果是櫻桃，甜點是奶酪，還有一人一桶冰！這讓他忍不住發問，「請問這是正常菜色嗎？」

發文一出，立刻引起討論，有人大讚「我南部人我驕傲啦...」、「這南部流水席很正常，比一些大飯店搞些燈光秀好上百倍，菜色爛到爆」、「流水席就是強」；沒想到這篇還引起新娘子本人留言，「我更要爆！我就是主人家！新娘本人哈哈哈」，而不少網友也紛紛給予祝福。