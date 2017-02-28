文昌帝君聖誕 排隊領文昌符人龍綿延2公里

今天是文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟舉辦祝壽大典，廟埕擠滿考生與家長祈求考運。（記者湯世名攝）

2017-02-28 12:41

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市關帝廟今天盛大舉辦文昌帝君聖誕慶典，由於今年將有國中會考等各項考試，廟埕廣場湧入大批考生與家長，攜帶象徵考運的芹菜、粽子、包子前來膜拜，市長邱建富現場發送限量888份的金箔文昌符令、滿分文昌吊飾，排隊領取的人龍竟長達2公里，考生們不忘「抱佛腳」，期望考運降臨。

慶祝文昌帝君誕辰，彰化市關帝廟今天循古禮舉辦祝聖三獻禮，由市長邱建富主祭，儀式莊嚴隆重，由於這是關帝廟文昌殿遭火焚後首度舉辦文昌帝君聖誕，因此格外引人矚目，關帝廟廟埕廣場湧入大批信眾，家長們領著今年即將參加各項考試的學子，拿著各具意義的供品，包括蔥（聰明）、蘿蔔（好彩頭）、蒜頭（會算）、芹菜（勤勞）、神來之筆（智慧）等，向供桌上的「五文昌帝君神位」膜拜祈求考運。

市長邱建富現場發送限量的金箔文昌符令、滿分文昌吊飾，由於數量僅888份，吸引爆滿信眾排隊領取，人龍從廟埕廣場排到民族路，再轉入民權市場，再排到另一頭的中正路上，綿延2公里之遠，不到30分鐘，全部發送完畢，市公所緊急加碼發送金箔文昌符令，家長與考生們拿到符令後都立即到香爐過火，祈求文昌帝君庇佑考運，現場還有包子及粽子供食福，希望所有考生都可以「包中」。

邱建富說，祈求文昌帝君保佑，讓彰化市學子都能努力向學、認真加油、追分成功，也期勉學子能孝順父母，成為對社會有用的人。

今天是文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟舉辦祝壽大典，考生以芹菜、包子、粽子祈求考運。（記者湯世名攝）

彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君聖誕慶典，信眾大排長龍領取金箔文昌符令、滿分文昌吊飾，一度排到大馬路上。（記者湯世名攝）

彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君聖誕慶典，信眾大排長龍領取金箔文昌符令、滿分文昌吊飾。（記者湯世名攝）