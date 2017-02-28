文昌帝君聖誕 排隊領文昌符人龍綿延2公里
今天是文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟舉辦祝壽大典，廟埕擠滿考生與家長祈求考運。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市關帝廟今天盛大舉辦文昌帝君聖誕慶典，由於今年將有國中會考等各項考試，廟埕廣場湧入大批考生與家長，攜帶象徵考運的芹菜、粽子、包子前來膜拜，市長邱建富現場發送限量888份的金箔文昌符令、滿分文昌吊飾，排隊領取的人龍竟長達2公里，考生們不忘「抱佛腳」，期望考運降臨。
慶祝文昌帝君誕辰，彰化市關帝廟今天循古禮舉辦祝聖三獻禮，由市長邱建富主祭，儀式莊嚴隆重，由於這是關帝廟文昌殿遭火焚後首度舉辦文昌帝君聖誕，因此格外引人矚目，關帝廟廟埕廣場湧入大批信眾，家長們領著今年即將參加各項考試的學子，拿著各具意義的供品，包括蔥（聰明）、蘿蔔（好彩頭）、蒜頭（會算）、芹菜（勤勞）、神來之筆（智慧）等，向供桌上的「五文昌帝君神位」膜拜祈求考運。
市長邱建富現場發送限量的金箔文昌符令、滿分文昌吊飾，由於數量僅888份，吸引爆滿信眾排隊領取，人龍從廟埕廣場排到民族路，再轉入民權市場，再排到另一頭的中正路上，綿延2公里之遠，不到30分鐘，全部發送完畢，市公所緊急加碼發送金箔文昌符令，家長與考生們拿到符令後都立即到香爐過火，祈求文昌帝君庇佑考運，現場還有包子及粽子供食福，希望所有考生都可以「包中」。
邱建富說，祈求文昌帝君保佑，讓彰化市學子都能努力向學、認真加油、追分成功，也期勉學子能孝順父母，成為對社會有用的人。
今天是文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟舉辦祝壽大典，考生以芹菜、包子、粽子祈求考運。（記者湯世名攝）
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君聖誕慶典，信眾大排長龍領取金箔文昌符令、滿分文昌吊飾，一度排到大馬路上。（記者湯世名攝）
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君聖誕慶典，信眾大排長龍領取金箔文昌符令、滿分文昌吊飾。（記者湯世名攝）
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君聖誕慶典，市長邱建富贈送金箔文昌符令、滿分文昌吊飾給考生。（記者湯世名攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 「大肆慶祝228」挨轟！ 必勝客回應了...
- 不滿招聯會方案 高中主管再發起連署反對
- 為農地工廠解套？經濟部新開發補助案惹議
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 《屏東首例》竹田傳禽流感 撲殺2255隻肉鴨
- 鐵達尼號殘酷電報曝光 窮客屍體丟回大海
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
- 分手不是因王心凌媽反對？ 雙方友人一致說是...
- 大馬掩護？ 北韓海外違賣軍用品
- 自由廣場》國民黨應該告解，不是辯解！
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 支持台灣自治 美前駐聯大使：川普應重談一中
- 房地合一獵漏 860件罰補6千萬
- 木棒聯賽》最終戰拚了 黃子軒腳傷照上
- 起底時力美女發言人... 原來是他讓她從政
- 星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁
- 社論》祖國就在當下站立之地
- 海軍敦睦艦艇抵安平港 持身分證件才能登艦參觀
- 王軍凱豪撒70萬 全家出遊賺親情
- 超離奇！ 貝果讓英國火車乘客大亂鬥
- 對中貿易制裁 川普想繞過WTO
- 學者︰蔣介石派精銳師屠殺 228最大元凶
- 徹查幕僚手機揪內鬼 白宮下令保密又破功
- 擊敗IS 美國防部提初步計畫
- 雪莉喝酒翻白眼捲曲手指 挨轟貶低身障人士
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 日月潭仍缺水 六蛙浮出水面
- MWC機王較勁 Sony全球首推4K HDR手機
- （台中）機場航空燃油疑溢漏 中油挨罰
- 落蒂 詩二首
- 織羅部落家鄉味 民眾體驗葛鬱金
- 少年無照騎車墜橋亡 父哭悔買車給兒
- 曾俊華獲提名 林鄭月娥遭抗議
- 《奧斯卡最佳男女配角》馬赫夏拉首奪金穆斯林 薇歐拉飆淚
- 中正紀念堂轉型草案 鄭麗君：下會期前送立院
- 台南公園移走蔣介石銅像 他爆當年秘辛：皆大歡喜
- 媒體對川普太壞？ 民調：51％美國民眾認同
- 奧斯卡史上最大出包案真相大白 麥特戴蒙幸運躲過一劫
- 姚明上任中國籃協主席 3大改革被官員一句話打槍
- 〈台灣人在世界角落〉媽媽開心 他也就開心
- 女童還兒玩具 狼父拉進房性侵
標題：文昌帝君聖誕 排隊領文昌符人龍綿延2公里
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email