「大肆慶祝228」挨轟！ 必勝客回應了...

「必勝客」日前在臉書上推出228連假促銷活動，因一句「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎？」挨轟，必勝客慘遭連日的罵聲以後，昨晚終於修文、道歉。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-28 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕知名披薩店「必勝客」日前在臉書上推出228連假促銷活動，因一句「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎？」挨轟，必勝客慘遭連日的罵聲以後，昨晚終於修文、道歉，但網友仍然不領情，認為必勝客公關危機處理能力差。

必勝客於2月23日在臉書粉絲頁上PO出促銷文「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎」，在網友們齊聲譴責之下，終於在昨晚將該句改為「迎接連續假期」，並由小編出面，在PO文底下致歉表示：「小必在此向大家致上12萬分歉意！單純希望大家利用連假聚在一起，用詞不當，造成大家不悅 ，真的對不起。小必已修正內文，今後會更加用心注意，請大家見諒。再次抱歉！」

對於這樣的說法，網友們依然不滿，繼續留言抨擊：「修改三個字要改三天，你們公關處理可以這麼廢也真是罕見」、「改成連續假期不就愈描愈黑」、「什麼叫引起大家不悅，承認自己無知很難嗎？228是什麼日子，你到底懂不懂？」

不過，也有網友對於「譴責聲浪」表示不滿，留言表示：「小編不用理那些自以為是的正義魔人，做好自己。會消費的就是會消費，不會消費的就是不會消費，不用在意。」、「幹嘛道歉，你有看到罵的人在228時哀弔默哀哭泣嗎？沒有嘛。全在逛街看電影，偽善真噁心。」

必勝客因日前在臉書上寫出「迎接228連假，準備好大肆慶祝了嗎？」挨轟，直到昨日才將「228」、「慶祝」等字眼撤下。（圖擷自「必勝客Pizza Hut Taiwan臉書頁」）

必勝客的小編在貼文底下致歉。（圖擷自「必勝客Pizza Hut Taiwan臉書頁」）