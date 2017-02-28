「大肆慶祝228」挨轟！ 必勝客回應了...
「必勝客」日前在臉書上推出228連假促銷活動，因一句「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎？」挨轟，必勝客慘遭連日的罵聲以後，昨晚終於修文、道歉。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕知名披薩店「必勝客」日前在臉書上推出228連假促銷活動，因一句「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎？」挨轟，必勝客慘遭連日的罵聲以後，昨晚終於修文、道歉，但網友仍然不領情，認為必勝客公關危機處理能力差。
必勝客於2月23日在臉書粉絲頁上PO出促銷文「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎」，在網友們齊聲譴責之下，終於在昨晚將該句改為「迎接連續假期」，並由小編出面，在PO文底下致歉表示：「小必在此向大家致上12萬分歉意！單純希望大家利用連假聚在一起，用詞不當，造成大家不悅 ，真的對不起。小必已修正內文，今後會更加用心注意，請大家見諒。再次抱歉！」
對於這樣的說法，網友們依然不滿，繼續留言抨擊：「修改三個字要改三天，你們公關處理可以這麼廢也真是罕見」、「改成連續假期不就愈描愈黑」、「什麼叫引起大家不悅，承認自己無知很難嗎？228是什麼日子，你到底懂不懂？」
不過，也有網友對於「譴責聲浪」表示不滿，留言表示：「小編不用理那些自以為是的正義魔人，做好自己。會消費的就是會消費，不會消費的就是不會消費，不用在意。」、「幹嘛道歉，你有看到罵的人在228時哀弔默哀哭泣嗎？沒有嘛。全在逛街看電影，偽善真噁心。」
必勝客因日前在臉書上寫出「迎接228連假，準備好大肆慶祝了嗎？」挨轟，直到昨日才將「228」、「慶祝」等字眼撤下。（圖擷自「必勝客Pizza Hut Taiwan臉書頁」）
必勝客的小編在貼文底下致歉。（圖擷自「必勝客Pizza Hut Taiwan臉書頁」）
網友們對於這樣的道歉依然不滿單，罵聲四起。（圖擷自「必勝客Pizza Hut Taiwan臉書頁」）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 冷空氣誘發過敏 連假咳嗽患者大增
- 樹德科大開春大戲 《麥可傑克森-Is This It?》3/17登場
- 我們1家都是國標舞金牌選手
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 損壞、隱匿228史料 將研擬立法處5年以下徒刑
- NBA》魔獸暴力掛框被趕出場 竟對女球迷做這件事（影音）
- 冷面殺手自學 變身直播達人
- 雪莉喝酒翻白眼捲曲手指 挨轟貶低身障人士
- 中華電信進軍MWC 服務無障礙
- 輔大蔣介石銅像遭破壞 警法辦4人校方暫不提告
- SBL「數據王」 全遭洋將攻佔
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 支持台灣自治 美前駐聯大使：川普應重談一中
- 228歷史傷痛 音樂彌平鴻溝
- 僑委會擬定計畫 助僑界紀念二二八
- 海軍敦睦艦艇抵安平港 持身分證件才能登艦參觀
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
- 法律白話文》記憶中曾被愛的味道 氣味也能成為商標？
- 吉隆坡女網賽 張凱貞雙打失利
- 宜縣用「一半」追思228 盼找回全部的正義
- 蔡英文、林義雄出席228追思禮拜 場外4民眾抗議
- 《奧斯卡最佳男女配角》馬赫夏拉首奪金穆斯林 薇歐拉飆淚
- 基隆爆民眾拉蔣像
- 《奧斯卡》32歲達米恩 史上最年輕奧斯卡導演
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 筌聖老家食品涉軟禁移工 民眾發起抵制
- 等紅燈變違停 男打官司撤銷300元罰單
- 鄭進一自詡歌壇排第4 只輸給這3人
- 火鍋女王開店15年 驚傳無預警收攤
- 詩與樂相遇 徐志摩的昇華之夜
- 共和黨「網內互打」？小布希：媒體是民主不可或缺
- 購書補助沒影 苗栗圖書館嘆難推閱讀
- 葉博文：柯對歷史認知不足
- 美猶太社區遭威脅 恐反猶太主義重現
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
- 南韓薩德用地解決 中國跳腳
- 受難者家屬：透過教育認識228
- 真的樂透得主豪灑小費 賴銘偉這招逼退奧客
- 94年來頭一遭 來義二峰圳停水了
- 青峰發聲慰粉絲 打臉假帳號
- NBA》主控羅利因傷缺陣4至6週 暴龍戰力影響大
標題：「大肆慶祝228」挨轟！ 必勝客回應了...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email