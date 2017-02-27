哈瑪星春天市集爆人潮 商家忙得好開心

2017-02-27 14:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕哈瑪星春天市集昨圓滿落幕。高雄市政府估算，26日約有9萬人次進場，比25日活動第1天的6萬人次多出五成，爆滿人潮讓商家忙得超開心，也讓市府對10月登場的生態交通全球盛典更有信心。

為籌辦生態交通全球盛典，高市府繼去年聖誕市集後，在228連假前2天、再次於哈瑪星封街辦理春天市集，結合綠色運具試乘、有機農特產展售、大型氣墊體驗等活動，成功吸引爆滿人潮。

主辦的高市交通局估算，26日約9萬人次進場，比25日活6萬人次多，高捷橘線西子灣站單日運量更達18529人次，是一般例假日平均6808人次的3倍，且勝過駁二藝術特區出口站的鹽埕站15864人次。

交通局希望逐步營造出「到哈瑪星散步」的氛圍，為生態交通全球盛典暖身。