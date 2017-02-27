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土地公托夢行善 他與台東福安宮辦賑災

台東福安宮信徒在土地公生到廟裡拜拜，也順道當起義工發物資。（記者王秀亭攝）

2017-02-27  12:11

［記者王秀亭／台東報導］台東市一名男子日前夢見土地公要其行善助人，幾經尋找確認是台東福安宮祀奉的土地公託夢，與廟方聯繫後，選在今天土地公生日，和福安宮委員們合力送出600份生活物資給台東市弱勢家庭。

今天上午9時不到，就有不少民眾拿著里長發放的單子到台東福安宮排隊，領取白米、沙拉油等生活物資，廟方表示，第一次發放物資，雖然有點手忙腳亂，但過程還算平順。

廟方表示，不願具名的捐白米男子日前透過友人聯繫台東福安宮，指廟裡祀奉的「大伯公」托夢，台東市去年經尼伯特洗禮，災情慘重，盼以賑災形式，祈求台東未來一年平順，男子捐米，其他送給弱勢家庭的生活物資會由委員們想辦法完成，遂促成了台東福安宮首次的物資發放。

今天適逢土地公生，福安宮信徒到廟裡拜拜，也順便當起義工，協助廟方發物資，讓台東市區600戶弱勢家庭感受到社會的愛心。

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  • 台東市一名男子受土地公託夢，促成台東福安宮首次的賑災活動。（記者王秀亭攝）

    台東市一名男子受土地公託夢，促成台東福安宮首次的賑災活動。（記者王秀亭攝）

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