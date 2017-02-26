18％將採雙軌？ 一次領擬維持6％

2017-02-26 22:13

〔記者吳柏緯／台北報導〕銓敘部所提的《公務人員退休撫卹法》草案已於日前送交考試院院會，預料將排入本週四的院會，並於會後送往由考試院副院長李逸洋所主持全院審查會討論。外界關注的18%優存利息，領月退者將於7年內歸零；而領一次退休金者則有同步第7年歸零與下降至6%的兩種方案待討論，據了解，降至6%的方案共識度較高、出線機會大。

年金改革如火如荼進行當中，隨著銓敘部的版本出爐，考試院也即將開始實質討論並根據這個版本的基礎，制定出最終的考試院版本草案。不過近日仍有許多公務人員團體表達不同意見，甚至批評考試院只是配合年金改革委員會的劇本演出，若照這個版本改下去，退休公務人員的生活將失去保障，成為「下流老人」。

銓敘部次長林文燦表示，銓敘部在研議修法過程都有參考考試委員與公務人員團體的意見，例如改革後節省的經費應全數挹注退撫基金，就是採納各方意見後列入。此外，外界認為考試院對年改會版本照單全收，林文燦反駁並舉例，現職人員公保可依個人情況選擇一次領或月領，就是權衡實際狀況與討論後由銓敘部提出的修法方向。

銓敘部版本中關於18%優存利息，月領的部分已經確定為7年內歸零；領一次退休金者則有7年內歸零與7年內下修至6%的兩種方案。據了解，降至6%的方案共識度較高、在全院審查會出線的機會較大。

銓敘部官員說明，選擇領一次退休金的退休人員，優存利息會設定「地板」，保障每月最低金額3萬2160元。若考試院版最後採取6%的方案，從第7年起，退休人員只要優存戶頭裡存有214萬4000元的本金，每月就可領取3萬2160元。