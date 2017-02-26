長時間姿勢不良打電腦、打牌 當心椎間盤突出

2017-02-26 18:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名50歲李姓上班族，長時間打電腦及姿勢不正確，假日又常約朋友通宵達旦打麻將，最近突然感覺頸部劇痛、脖子僵硬，而且左手痠麻有電到感覺，就醫檢查他第5、6節頸椎椎間盤突出壓迫到神經，接受骨融合手術後症狀才改善。

收治病患的七賢脊椎外科醫院脊椎外科主治醫師蘇豐文表示，患者因長時間打電腦及打麻將，加上姿勢不正確所造成的，許多人聚精會神打電腦、打牌時，常常不自覺頭部前傾，時間久了還會駝背，這樣的姿勢對肩頸部的肌肉及頸椎負擔很大，長時間維持這樣動作，輕者肩頸痠痛或腰酸背痛，較嚴重則會發生神經受迫，甚至麻痺無力等症狀。

蘇豐文說，這名患者就診時，臨床檢查發現他頸椎活動幅度受限，而且肩頸肌肉非常緊繃，X光檢查發現他的頸椎弧度變直，頸椎有骨刺增生，磁振造影顯示第5、6節頸椎椎間盤突出，並壓迫到神經。

患者先接受復健，持續幾個月沒有改善，進而接受骨融合手術，醫師先切除患者椎間盤後，再置入椎籠（cage），以達到支撐融合的目的。

蘇豐文也提醒民眾要保持正確姿勢，時時注意要保持頭頂像是被向後上輕拉的狀態

，從側面看耳垂落在肩膀正上方，避免將頭部向後傾或向前拉及低頭的習慣。

蘇豐文也提供簡易的站立伸展操（胸有成竹），首先雙腳與肩同寬站立，兩手向後伸，在背後相握，手臂朝後下方伸展，同時盡量挺胸，持續20秒

。坐在椅子上也可做相同的動作坐式伸展操（四海通吃），首先椅子坐滿，靠在椅背上手掌向上，雙臂平舉向後伸展，盡量挺胸，持續20秒。