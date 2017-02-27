氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
2017-02-27 06:41
研究顯示搭大眾運輸工具通勤，吸入髒空氣的量會比開車通勤多5到8倍。（資料照，記者郭逸攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市不少通勤族選擇做大眾運輸工具上班，認為不用找車位還可以不用吸廢氣戴口罩，但英國薩里大學（University of Surrey）研究發現，坐地鐵捷運通勤者吸入髒空氣比例是開車上班者的8倍。
▲開車者因門窗緊閉，車內更有濾清器所以較少吸到髒空氣。（資料照，記者方賓照攝）
據英國《泰唔士報》報導，薩里大學分別在汽車、地鐵、公車上裝設空氣污染監測器，結果搭地鐵的人接觸到的PM10懸浮微粒濃度是開車的8倍，PM2.5濃度更是5倍之多，另外如果是如文湖線的密閉式車廂，會比開放式車廂受到汙染較輕。
▲研究顯示坐公車時，開車門同時就會將廢氣帶上車。（資料照，記者葉冠妤攝）
公車則是只要每次開門讓乘客上車，就會將廢氣一同引進，PM10懸浮微粒濃度是開車的5倍，PM2.5濃度更是2倍。
▲騎機車、單車者，因離汽機車排氣孔近，吸進的廢氣會比行人多。（資料照，記者謝武雄攝）
自己開車通勤者反而呼吸到較新鮮空氣，因為車窗緊閉加上車內有空氣濾清系統，但此研究沒有加進騎機車及單車與行人，但按照研究推論，機車與單車由於較靠近汽車排氣口，所接受的汙染物則會比行人多上許多，研究也顯示早上通勤空氣會比下午及晚上更差。
行人可以戴口罩，或是遠離車多時段及路段。（資料照，記者林正堃攝）
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