| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
第89屆奧斯卡頒獎典禮 台灣時間8點將正式登場！
 首頁 > 生活

氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍

研究顯示搭大眾運輸工具通勤，吸入髒空氣的量會比開車通勤多5到8倍。（資料照，記者郭逸攝）

2017-02-27  06:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市不少通勤族選擇做大眾運輸工具上班，認為不用找車位還可以不用吸廢氣戴口罩，但英國薩里大學（University of Surrey）研究發現，坐地鐵捷運通勤者吸入髒空氣比例是開車上班者的8倍。

▲開車者因門窗緊閉，車內更有濾清器所以較少吸到髒空氣。（資料照，記者方賓照攝）

據英國《泰唔士報》報導，薩里大學分別在汽車、地鐵、公車上裝設空氣污染監測器，結果搭地鐵的人接觸到的PM10懸浮微粒濃度是開車的8倍，PM2.5濃度更是5倍之多，另外如果是如文湖線的密閉式車廂，會比開放式車廂受到汙染較輕。

▲研究顯示坐公車時，開車門同時就會將廢氣帶上車。（資料照，記者葉冠妤攝）

公車則是只要每次開門讓乘客上車，就會將廢氣一同引進，PM10懸浮微粒濃度是開車的5倍，PM2.5濃度更是2倍。

▲騎機車、單車者，因離汽機車排氣孔近，吸進的廢氣會比行人多。（資料照，記者謝武雄攝）

自己開車通勤者反而呼吸到較新鮮空氣，因為車窗緊閉加上車內有空氣濾清系統，但此研究沒有加進騎機車及單車與行人，但按照研究推論，機車與單車由於較靠近汽車排氣口，所接受的汙染物則會比行人多上許多，研究也顯示早上通勤空氣會比下午及晚上更差。

行人可以戴口罩，或是遠離車多時段及路段。（資料照，記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公車 捷運 搜奇 空氣 空氣污染 網搜 通勤 開車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.