1個天婦羅要價200元？ 老闆：真材實料

2017-02-26 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾趁著連假期間和好友一起到高雄旗津遊玩，向當地攤販購買1顆鱈魚天婦羅，沒想到老闆秤重後竟然說這顆要200元，民眾和友人當場嚇傻，只好花錢當買個經驗。現在老闆出面表示，他的天婦羅是真材實料，所以價錢會高一點。

該位民眾24日在「爆料公社」臉書社團PO文指出，當時朋友沒問價錢就先點了1顆，老闆也立即剪開包裝盒，她見狀連忙詢問要多少錢，在得知要價200元後也不敢多說什麼，只能乖乖掏錢，並呼籲網友們去觀光景點向攤販購物時，記得要先問清楚價錢。

據《壹新聞》報導，老闆說他做的天婦羅都是真材實料，是用5種海鮮製成，基本上半斤就是賣150元，如果客人覺得可以就會來點，點完後再秤重算錢。

報導中指出，現場的部分消費者覺得好吃就可以了，價錢應該還算OK；但也有人認為好像有點貴，不過假如已經跟老闆點了，往往都會不好意思拒絕。