高雄春天藝術節228音樂會 重現被消失的台語時光
《咱的電影咱的歌》重現被消失的台語時光。（記者張忠義攝）
〔記者張忠義／高雄報導〕高雄春天藝術節《咱的電影咱的歌》228草地音樂會，今晚在高雄美術館草坪上演出，重現被消失的台語時光。
高雄市文化局將60年來的台語片精華重新剪輯，以老歌青春行的編曲手法，讓年輕新世代更能貼近當年台灣社會、關懷人民與土地。歌手紀露霞演唱台語版的「綠島小夜曲」。
高雄市文化局2009年在高雄舉辦了第一場沒有椅子的「草地音樂會」，讓民眾用最輕鬆的方式體驗交響樂。接著高雄春天藝術節每一年的議題內容、藝術形式、製作團隊等備受各方矚目，7年已累積近20萬人次的參與。今年《咱的電影咱的歌》228草地音樂會，2月25、26日晚上7點在高美館面湖草坡登場，吸引近萬名觀眾。
《咱的電影咱的歌》集結了李欣芸、柯智豪、陳哲聖、黃乾育、彭靖等音樂創作者將台語老歌重新編曲，邀請寶島歌后紀露霞，新生代歌王許富凱和清新歌手方宥心等演唱，曲目有「舊情綿綿」、「思慕的人」、「南都夜曲」、「溫泉鄉的吉他」、「內山姑娘要出嫁」和「墓仔埔也敢去」等，每首歌都是與時代的對話。
高雄旗山長大的歌手許富凱，演唱向郭金發先生致敬篇章，搭配放映郭金發生前所演出的電影，唱出大家熟悉的「燒肉粽」。
現場由近百人編制的高雄市交響樂團演奏，楊智欽指揮。其他節目相關詳情，請上高雄春天藝術節官網，及高雄春天藝術節FB查詢。
高雄春天藝術節《咱的電影咱的歌》228草地音樂會，今晚在高雄美術草坪上演出。（記者張忠義攝）
大家席地而坐，演出前先吃點食品果腹。（記者張忠義攝）
228草地音樂會，默哀一分鐘後正式登場。（記者張忠義攝）
知名影評人藍祖蔚（左）現場講解，用音樂、歌聲、老電影喚起曾經被禁話禁歌記憶。（記者張忠義攝）
《咱的電影咱的歌》，現場由近百人編制的高雄市交響樂團演奏，楊智欽指揮。（記者張忠義攝）
當年的楊麗花與急智歌王張帝。（記者張忠義攝）
今晚的草地音樂會，吸引上萬名觀眾。（記者張忠義攝）
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標題：高雄春天藝術節228音樂會 重現被消失的台語時光
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