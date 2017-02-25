豆漿燉南瓜能治關節炎？ 專家：很營養但無效

員生醫院營養師楊謦瑜指出，豆漿燉煮南瓜，並無防治關節炎的功效。（記者陳冠備攝）

2017-02-25 20:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕為預防關節退化，近來不斷有人在網路、臉書分享獨門秘訣，其中不少人推薦把南瓜加豆漿燉煮，天天喝就能防治退化性關節炎，吸引不少民眾嘗試，對此專家表示，南瓜、豆漿都是含有高營養素的食物，但是兩者加在一起吃並沒有可治療或紓緩關節疼痛的營養素。

員生醫院營養師楊謦瑜指出，近來有不少人詢問吃南瓜加豆漿能否防治關節炎，其實南瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素等膳食纖維，豆漿則能提供卵磷質、大豆異黃酮及促進鈣質吸收，雖然兩者對身體有益，但都缺乏能紓緩關節炎疼痛與退化的ω-3脂肪酸（Omega-3）元素。

楊謦瑜表示，要減緩關節炎與退化，應該多攝取富含ω-3不飽和脂肪酸的食物，例如深海魚類（鮭魚、秋刀魚等）或是市售魚油來吃，另外薑黃粉也具有天然抗發炎成分，搭配食用或許可以減緩關節炎所帶來的疼痛。

署立彰化醫院營養師周柏穎表示，目前沒有研究指出，南瓜加豆漿可以治療關節炎，針對南瓜及豆漿的主要特色成分來看，主要為抗氧化或是增加免疫功能，最多應只有緩解發炎反應造成的不適，更無法談到治療效果。

署立彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱說，關節疼痛有分內在痛風疾病與外在受傷等引起，要防治關節發炎退化，除適當用藥，規律運動很重要，強化包在關節外的軟組織，產生潤滑才不易受傷，而坊間謠傳某些食物對身體有益，可是多數成分令人懷疑，有疾病最好配合醫師評估用藥。

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