《健康聚寶盆》按部就班治療關節炎 別病急亂投醫

2017-02-19

文／陳彥名

70歲陳阿嬤平日為膝關節炎所苦，遍訪骨科醫師皆說需要開刀置換人工關節。她因為害怕開刀，轉而尋找替代療法，包括：中醫針灸、西醫復健、國術館推拿膏藥都嘗試過了。

看見報章雜誌電視廣告「免開刀治療關節炎」大為心動，就花了數萬元去打了俗稱「孝親針」的高濃度血小板血漿（PRP），但是療效不佳，上下樓梯疼痛依舊。

某一天上廁所時，膝蓋疼痛，一時腳軟跌坐在地，右髖部疼痛，爬不起來，送到醫院診治，發現是右大腿骨骨折，緊急接受骨折手術治療。

目前膝關節炎的保守治療以鍛鍊肌力物理復健為主，藥物方面用消炎止痛藥搭配關節腔注射類固醇或玻尿酸，手術治療則視情況施以膝關節鏡、脛骨截骨術，甚至置換人工膝關節。

依據美國骨科醫學會「退化性膝關節炎臨床治療指引」認為，臨床治療重點要鼓勵患者強化肌力，並從事低衝擊有氧運動，例如健走、太極拳或是土風舞；過胖的患者要積極減重，以降低膝關節負擔。

此外，可使用非類固醇消炎止痛藥，抑制關節發炎，減緩疼痛症狀；口服葡萄糖胺可提供營養及保護關節軟骨，但無法治療退化性膝關節炎。

膝關節內注射玻尿酸雖然可潤滑關節改善關節症狀，但無論分子量高或低，都無治療關節炎效果，只能緩解疼痛。

高濃度血小板血漿注射（PRP）含多種生長因子幫助人體組織修復，但目前研究資料有限，無足夠證據支持長期療效，花大錢不僅可能沒療效，更要小心注射局部感染問題。

退化性膝關節炎除了造成膝蓋僵硬、痠痛，走路不方便之外，更是「老人跌倒骨折」的危險因子。

老人因為關節僵硬疼痛，行走困難，肌力逐漸衰退，平衡感變差，加上視力不良，以及反應變慢等因素，導致老人容易跌倒。

民眾家中長輩若有關節炎困擾，切勿道聽塗說輕信廣告而錯誤治療，花錢事小，錯誤治療事大，務必諮詢專業骨科醫師，安排適當的治療。

（作者為衛福部彰化醫院骨科醫師）