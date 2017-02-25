塞車！ 賀陳旦視察阿里山攔查點 遲到2小時

交通部長賀陳旦（著紫色衣服者）今天下午前往台18線阿里山公路入口處攔查點視察。（記者曾迺強攝）

2017-02-25 17:48

〔記者曾迺強／嘉義報導〕228連假首日，交通部長賀陳旦今天進行一連串交通視察行程，原定下午2點25分抵達台18線阿里山公路29公里處視察遊覽車下山攔查點，卻因塞車耽擱近2小時，在賀陳旦抵達前，1輛屏東的王姓遊覽車司機因公司一時疏忽，未更換車外尾部駕駛者名牌，導致名牌與駕駛人不符，吃上9000元罰單。

賀陳旦強調，在蝶戀花遊覽車33死嚴重事故後，外界對於遊覽車駕駛的工時、工作環境更加重視，將藉由加強路檢丶聯合稽查等追蹤遊覽車自主管理的盲點，促進觀光旅遊的行程安全；賀陳旦於4點15分抵達，約半小時前往下個行程。

隨同視察的交通部公路總局局長陳彥伯表示，全國各旅遊熱點都有安排遊覽車稽查，位於台18線29公里處的攔查點，是遊覽車赴阿里山返程必經之處，今天起的連假4天，安排觀光局、與中埔警分局警力聯合稽查，除了遊覽車安全裝置、駕駛與導遊資格等，也一併了解遊程、駕駛工時是否違規。

今天在台18線的遊覽車聯合稽查，攔檢20車，開出3張罰單，違規項目分別是「未依規定於車身標明指定標識」、「派任駕駛人未持有遊覽車駕駛人登記證」及「車外尾部標示駕駛人與實際駕駛人不符」，前者罰900元，後2項處罰9000元，陳彥伯說，今天未發現有超時駕駛情事。