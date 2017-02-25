禽流感未歇！雲林再殺2萬多隻雞
2017-02-25 17:07
〔記者林國賢／雲林報導〕禽流感疫情未歇，雲林縣今又新增5場禽場H5型呈現陽性，已完成2禽場、2萬多隻雞撲殺，其他3場預計明天撲殺。
雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，台西鄉一處紅羽土雞場雞隻出現腳部腫脹、食慾驟降症狀，採樣驗出H5型病毒；另一處黑羽土雞場，每日死亡近百隻，H5型病毒檢驗呈陽性，均於今天完成預防性撲殺。
另3場驗出H5病毒分別位於麥寮、四湖二鄉，包括土雞與有色雞，約2萬隻，明天撲殺；另還有2禽場採樣送驗中。
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