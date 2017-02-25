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香山戶政所協助歸化 新住民：終於成為台灣人

2017-02-25  13:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕國籍法於去年免除「準歸化」程序，大幅縮短歸化時間，卻有不少新住民礙於語言，無法順利通過歸化測驗，新竹市香山戶政事務所為協助新住民克服心理障礙，主動寄送題庫，更以電話關懷、到府協助等方式，上月讓一名馬來西亞籍許姓女子成功取得台灣身分證。

單身來台的許女懷有身孕、期待在台灣定居，卻久無取得台灣身分證，無法實踐考駕照的夢想，出入長期仰賴年長婆婆接送。

許女說，感謝香山戶政事務所主動寄送題庫及電話關懷，且多次往返到她家協助並解決交通不便困難，才能順利通過測試。

香山戶政事務所表示，國籍法於去年修正放寬外籍配偶歸化，免除「準歸化」程序，大大縮短歸化時間，但許多有意歸化的新住民仍對歸化測試心生恐懼。

因此，香山戶政事務所積極寄發百餘封歸化測試及各式宣導資料，並主動電話關懷，希望幫助新住民克服心中恐懼，順利取得台灣身分，如有國籍、歸化流程與申辦方面各種困難，都可主動洽詢，若有不便參與生活輔導課程者，亦提供隨到隨考歸化測試服務，新住民可多加利用。

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  • 新竹市香山戶政事務所為協助新住民克服心理障礙，不但主動寄送題庫，更以電話關懷、到府協助等方式，上月讓一名馬來西亞籍許姓女子（右二）成功取得台灣身分證。（記者王駿杰攝）

    新竹市香山戶政事務所為協助新住民克服心理障礙，不但主動寄送題庫，更以電話關懷、到府協助等方式，上月讓一名馬來西亞籍許姓女子（右二）成功取得台灣身分證。（記者王駿杰攝）

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