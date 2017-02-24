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雙黃線貼的像狗皮膏藥 網酸：其實是酒駕專用道

2017-02-24  23:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣馬路的施工品質時常被民眾抱怨不佳，但如今就連雙黃線都被民眾譏諷貼的像狗皮膏藥一般，讓人看了就傻眼。

有民眾在《爆料公社》發文指出，在某處路段有雙黃線被貼的像膏藥一般，歪歪斜斜的有如另類的「藝術創作」，他還諷刺地問說，「還是我該看眼科」。

該文PO出後立即引來網友回應，紛紛吐槽「這就是臺灣的道路啊」、「這其實是酒駕專用道，酒駕時就是直的了…」、「其實是你醉了」、「比國小的美術作品還爛」等。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 民眾說有雙黃線被貼的歪七扭八，譏諷貼的像狗皮膏藥一般，讓人看了就傻眼。（圖擷自爆料公社）

    民眾說有雙黃線被貼的歪七扭八，譏諷貼的像狗皮膏藥一般，讓人看了就傻眼。（圖擷自爆料公社）

  • 其他網友回應時紛紛吐槽「這就是臺灣的道路啊」、「這其實是酒駕專用道，酒駕時就是直的了…」（圖擷自爆料公社）

    其他網友回應時紛紛吐槽「這就是臺灣的道路啊」、「這其實是酒駕專用道，酒駕時就是直的了…」（圖擷自爆料公社）

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相關關鍵字： 施工 施工品質 爆料公社 狗皮膏藥 膏藥 雙黃線 馬路 馬路施工
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標題：雙黃線貼的像狗皮膏藥 網酸：其實是酒駕專用道


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