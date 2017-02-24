速拆蔣介石銅像 成大教授籲各縣市向賴清德看齊

2017-02-24 19:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府繼前年拆除中小學校園內的蔣介石銅像後，本月已續拆左鎮、新營及玉井3座銅像，累計共拆了21座。成大政治系教授梁文韜今天大力稱讚，認為南市府的做法是全國的典範，呼籲各縣市政府向台南市長賴清德看齊，盡速拆除各地的蔣介石銅像。

梁文韜今天出席在台南市議會舉行的「哀悼228大屠殺70週年，台灣建國．阿扁無罪」台南市大遊行記者會，要求速拆各地的蔣介石銅像。他表示，台南市長賴清德拆除各地的蔣介石銅像的做法足為各縣市的典範，現在很多縣市的蔣介石銅像都還豎立在各地，而成大現在竟然還有中正堂，這些都沒去處理，各政府單位應該趕快處理。

台南市政府去年初全面展開轄內公共空間蔣介石銅像的清查，全市共有14座，去年拆了佳里、七股、將軍及永康共4座。今年初召開跨局處協調會，針對轄內未拆除的蔣介石銅像，決議由各所屬單位與地方溝通後，儘速拆除。今年2月拆了3座，目前還有南區、白河、新化、楠西、仁德、麻豆及玉井等7座未拆，這7座銅像有的位於眷村，有的則屬於非市府所轄的公家單位及私人廟宇所立，因此並未拆除。

市府表示，戒嚴圖騰應走入歷史，前年主要針對南市中小學校園的銅像進行拆除，全市共拆除了14座蔣介石銅像，去年及今年則是針對南市府所轄的公共空間部分執行拆除，共拆除7座，全數共21座。