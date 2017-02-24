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水湳水資源回收中心揭牌 可產14400噸再生水

2017-02-24  16:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市水利局在水湳經貿園區興建的「水湳經貿園區水資源回收中心」今日揭牌，最多一天可處理18000噸的生活污水，可產生14400噸中水（再生水），成為台中地下小水庫。

今天的揭牌儀式由市長林佳龍、內政部台北第二辦公室副主任於望聖、市議員陳淑華、張廖乃綸、陳成添、張雅旻、水利局長周廷彰等人一同揭牌。

缺水成常態，若要開發水源，然而國人環保意識抬頭，建水庫已不可行，開發新水源就較難，但可從再生水著手。

水利局在水湳經貿園區興建的「水湳經貿園區水資源回收中心」，建立「中水道管網系統」，是全國首座社區型中水道管網系統，於今日揭牌。

水利局長周廷彰表示，最大的處理容量為一天18000噸，將取用水湳附近的住戶的家庭生活污水及公共設施污水，可處理成14400噸中水，一旦全面運轉，每年可減少525萬噸的自來水使用，可節省5000萬的自來水費。

未來水湳經貿園區附近的新大樓在興建前，市府會要求安裝自來水管及中水管，市府提供給公共場館及綠地、住戶作為沖廁及澆灌所用。

而水資源回收中心更可把中水品質處理更好，可售予廠商的作為再生水使用，可目前中科園區的友達及康寧都向市府表達有興趣。

林佳龍表示，水資源中心是水湳經貿園區首項完工的重大工程，前市府原本只規劃供應一天約800噸再生水給中央公園澆灌使用，市府上任後，將供水範圍擴大至周遭社區與工業區，將再生水供應量增加到該區每日需要4000噸，打造「地下小水庫」，也是在旱象時的救命水，未來供水範圍擴大至周遭社區與工業區。

內政部台北第二辦公室副主任於望聖營建署也表示，中央已核定10億元投入水湳經貿園區，林佳龍任內會再投入至少100億元，全力支持地方發展。

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  • 水湳水資源回收中心揭牌，最多可產生14400噸的中水。（記者蘇金鳳攝）

    水湳水資源回收中心揭牌，最多可產生14400噸的中水。（記者蘇金鳳攝）

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