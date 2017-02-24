林子大排50多年未整修 上千戶飽受淹水之苦

2017-02-24 15:50

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南林子大排50多年未曾整修，加上水門排水口比大排窄，每逢豪大雨大湖口溪淹水暴漲時，林子、靖興等上千戶飽受淹水所苦，縣議員蔡東富、斗南鄉代會主席沈暉勛、鎮代塗永福等人今前往會勘，盼能協助里民遠離淹水惡夢。

林子里民黃柏彰指出，林子大排是林子、靖興等里的主要排水渠道，里內的大小排水溝都匯流到林子大排，再排入大湖口溪，但林子大排下游年久失修、崩塌及雜草叢生影響排水，加上與大溪口銜接的水門排水口直徑2.8米，大排則是寬達4.2米，只要雨勢稍大一些大排的水就會溢流到緊鄰的稻田裡，導致鄰近道路積水。

陳姓農民說，他代耕的稻田緊鄰林子大排，有時候一場雨量稍大的午後雷陣雨，大排的水即溢流到他的稻田，道路也積水。

蔡東富表示，住戶數十年來飽受淹水所苦，接獲里民陳情後，邀集雲林縣府水利處長許宏博、雲林縣水利會及里民前往現場會勘，請水利處及水利會一起研議儘速改善。

許宏博指出，林子大排管理單位是水利會，不過淹水是縣府特別重視改善的工作，林子大排沒整修路段有600多公尺，會進一步與水利會共同擬定相關改善計畫，再向中央爭取經費補助。