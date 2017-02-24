| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

智慧城市交流 法國產官學界訪桃園

2017-02-24  12:23

［記者謝武雄／桃園報導］由桃園市政府主辦的「智慧雙城新創交流會」今天上午在桃園區福容飯店登場，會中邀請法國格勒諾布爾阿爾卑斯大區產官學界進行交流，雙方就「智慧城市革新」及「新創產業全球化」等兩大議題進行討論，會後還參觀市府青年事務局青年創業基地，並至健行科技大學，參觀資訊工程系培育專業白帽駭客。

桃園市長鄭文燦去年率團隊進行歐洲之旅，與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大區主席 Christopher Ferrari簽署「台法推動亞洲矽谷聯合計畫」，此次應市府邀請，Ferrari帶領法國4個新創團隊以及智慧產業領域廠商共23人，參加「智慧雙城新創交流會」。

上午的交流會，除市府團隊，中央大學、健行科大、長庚大學、中原大學以及民間專業廠商，法國則安排SIGFOX（物聯網電信供應商）、HAP2U（通訊及交通網）就「智慧城市革新」及「新創產業全球化」等議題進行交流。

廣告
  • 桃園市政府邀請法國格勒諾布爾阿爾卑斯大區產官學界進行交流。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府邀請法國格勒諾布爾阿爾卑斯大區產官學界進行交流。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 智慧城市 鄭文燦
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：智慧城市交流 法國產官學界訪桃園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.