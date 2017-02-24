智慧城市交流 法國產官學界訪桃園

2017-02-24 12:23

［記者謝武雄／桃園報導］由桃園市政府主辦的「智慧雙城新創交流會」今天上午在桃園區福容飯店登場，會中邀請法國格勒諾布爾阿爾卑斯大區產官學界進行交流，雙方就「智慧城市革新」及「新創產業全球化」等兩大議題進行討論，會後還參觀市府青年事務局青年創業基地，並至健行科技大學，參觀資訊工程系培育專業白帽駭客。

桃園市長鄭文燦去年率團隊進行歐洲之旅，與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大區主席 Christopher Ferrari簽署「台法推動亞洲矽谷聯合計畫」，此次應市府邀請，Ferrari帶領法國4個新創團隊以及智慧產業領域廠商共23人，參加「智慧雙城新創交流會」。

上午的交流會，除市府團隊，中央大學、健行科大、長庚大學、中原大學以及民間專業廠商，法國則安排SIGFOX（物聯網電信供應商）、HAP2U（通訊及交通網）就「智慧城市革新」及「新創產業全球化」等議題進行交流。