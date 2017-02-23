開車開到沙堆裡？ 金門海邊奇觀

一輛白色車輛深陷金門沙灘，一時間難以辨別車籍資料。（記者吳正庭攝）

2017-02-23 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門的海漂垃圾無奇不有，最近還被發現有一輛休旅車在沙灘「浮」現，乍看像「開車開到沙堆裡」，有人懷疑漂自中國，有人認為是私梟棄車而逃，縣環保局今天表示，將與金門國家公園管理處會勘，再決定何時「開挖」。

金門常辦理「淨灘」，此地位處偏僻的安岐海邊，顯然早被遺忘，縣環保局說是金門國家公園管理處範圍，金管處認為如果在平均高潮線以下，就不屬金管處。

民眾無法理會誰的管區，對於海邊赫然多了一個白色車體的「龐然大物」，咸感不可思議，在臉書引起一陣討論，有人直呼「誇張」、有人說「很扯」。

這輛白色車體，車頭朝海上，前擋風玻璃破碎，懸掛車牌處深埋沙堆，連座椅也被沙土覆蓋，有網友表示，約兩個月前就曾目擊；也有人懷疑，可能是私梟或玩車人士棄車所致。

除了白車，現場還有大片保麗龍浮球，數十只比一個人還長的橘色塑膠圓筒，是否與中國正在進行的海事工程有關，無法證實。

縣環保局長楊建立表示，因車體大部份沒入沙中，無法立即查出來源及移除，將於「228」連假後，請金寧鄉公所出動大型機具協助移除，後續追查如為蓄意棄置，可依廢棄物清理法處以1200至6000元罰款。