228連假上阿里山賞櫻 3秘境報你知

阿里山森林鐵路二萬坪車站前的琉球緋寒櫻開滿8成，吸引遊客駐足拍照。（記者曾迺強攝）

2017-02-23 19:10

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕228的4天連假要到了，許多民眾打算提前到阿里山賞花，避開3、4月花季期間的人潮與車潮，阿里山公路沿線的彌陀禪寺、迷糊步道、二萬坪車站這3處賞櫻秘境，櫻花正吐露芬芳，預料是連假期間，遊客賞櫻最佳去處。

阿里山櫻花季將於3月10日登場，為期1個月，公路總局在花季後的連續3週週休2日，進行假日疏運措施，許多人趁228連假提前上山賞花，避開人潮與車潮。

番路鄉公田村彌陀禪栽種的八重櫻接近滿開，寺內道路2旁花團錦簇，花期預估至3月上旬，廟宇所在的嘉130鄉道正施作明隧道工程，遊客可從台18線上山至57.2公里處左轉，約2公里後即可抵達。

台18線66.4公里阿里山樂野村迷糊步道入口處的白色霧社櫻交雜緋寒櫻，景色秀麗；阿里山森林鐵路二萬坪車站前的琉球緋寒櫻開滿8成，同樣吸引許多遊客駐足拍照。