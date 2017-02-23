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南市公幼擠破頭 教育局：今年增設14校附幼

2017-02-23  15:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市每年4月舉行幼兒入學公幼資格抽籤，大家都擠破頭，家長怨聲載道。市議員林美燕、曾培雅今天召開記者會，質疑公立幼兒園嚴重不足，要求市府增班，以減輕家長的負擔。

教育局表示，市府將調整房屋稅率而歲入增加的預算，部分運用改善於幼兒教育環境，106年將新設14所學校附幼，共增班16班，達到公幼據點數4成的目標；並同步提高就讀私幼的教保券補助增至每年3萬元，大幅減輕家長的負擔。

林美燕、曾培雅表示，根據教育部數據顯示，全國公幼平均3成極低的錄取率，而台南市僅24％，連3成都不到。現在因少子化，國小空教室漸漸增加。因此，政府應該思考如何有效利用閒置的教室空間增設公幼，以普及與均衡孩童的受教權。

林美燕說，以大同國小為例，因橫跨南區與東區，導致扣除優先入學資格、大班以及舊生，1班僅有10個名額，每年卻還是將近有40個學童報名。曾培雅說，東區忠孝國中、南區新興國小雖然都有列在教育局公幼新據點，但對原來居住在大同國小附近的家庭來說，並無法解決家長的需求。

大同國小校長黃佳麟表示，每年也有很多家長向他反映公托進不去的窘境，如果能利用現有的空間，校方樂見其成。

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  • 市議員林美燕（右）、曾培雅（左）指公幼嚴重不足，要求市府增班，以減輕家長的負擔。（記者蔡文居攝）

    市議員林美燕（右）、曾培雅（左）指公幼嚴重不足，要求市府增班，以減輕家長的負擔。（記者蔡文居攝）

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