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出版業寒冬 國圖調查：台灣出版再創新低點

國家圖書館今日公布105年圖書出版趨勢調查，發現年度出版新書僅3萬8807種，創5年來新低點。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-23  15:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家圖書館今日公布105年圖書出版趨勢調查，發現年度出版新書僅3萬8807種，創5年來新低點，且出版新書機構比去年也少了51家，首度跌破5千家，書種、出版單位都呈現下滑趨勢，顯示出版寒冬依舊，仍未走出低迷困境。

國圖表示，105年出版新書類別中，以語言、文學類稱霸，有9490種，占24.45%，依序則是社會科學（6233種）、應用科學（6214種）、藝術（6014種）及兒童文學（3094種）等最多。另，從主題角度觀察，小說、兒童讀物、人文史地、藝術、社會科學等類，仍是市場主流。

國圖發現，心靈勵志、習字練心等書類也漸成風潮，如博客來、金石堂等通路發表的去年10大銷售排行榜中，有4本就是心理勵志書籍；寫字書也在各通路的藝術設計類的年度銷售榜中，排入6到8本，顯見其崛起快速。而兒童讀物的新書也在去年大幅成長，較前年增加473種。

國圖統計，去年3萬8千多種新書中，9716種是翻譯圖書，來源有日本、美國、英國及韓國等，分類來看漫畫書最多，其次是小說，然後兒童讀物、醫學家政、心理勵志等；而去年電子書新書共有2002種，則較去年減少145種。

國圖分析，台灣新書出版持續下滑，雖如寒冬，但認為危機也是轉機，如今年台北國際書展創58萬人次參觀，有國內外621家出版社參與，可見紙本閱讀仍有龐大擁護者，認為出版應創新特色、掌握分眾需求，就能吸引讀者的參與及熱情。

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