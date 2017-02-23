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全運會吉祥物被指為女性生殖器 朱壽騫：不排除改名

宜蘭縣政府辦理的全國運動會吉祥物「古弟」，才剛被任命為全運會親善大使，名子卻引發質疑。（宜蘭縣政府提供）

2017-02-23  14:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今年主辦全國運動會，大會吉祥物「古弟」，剛被任命為全運會親善大使，卻被卑南族女歌手紀曉君po文直指，「古弟」乃是卑南族語的女性生殖器，質疑這是誰取的名字，宜蘭縣副縣長朱壽騫表示，這是無心之過，既然有礙社會觀感，不排除將吉祥物改名。

今年全國運動會訂10月21 日至10月26日在宜蘭登場競技，吉祥物「古弟」也陸續在縣內各個大場所亮相，「古弟」的名稱取自英文「good」的諧音，以「選手精湛表現good、大會提供優質服務good及每位來到蘭陽平原嘉賓都有著幸福good」為口號，期許能有一場優質賽事。

但卑南族女歌手紀曉君昨天po文指出，「是怎樣？古弟帶大家做運動是要高潮不斷就是了，這誰取的名子，你說古弟是吉祥物其實它更是偉大的造物者，古弟乃是卑南族語的女性生殖器啊，使用時請雙手合十啊，阿門。」

民眾葉先生表示，雖然縣政府取名經過考量，造成誤會不是故意的，但每個民族文化都值得尊重，既然造成不良觀感，建議縣政府應該改名。

朱壽騫表示，團隊取名時經過一番思考，造成誤會實非有意，這是當初萬萬沒想到的，不能怪同仁，但既然造成社會不良的觀感，基於尊重不同族群的文化，將與同仁開會討論，不排除將吉祥物改名。

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  • 宜蘭縣政府辦理的全國運動會吉祥物「古弟」，才剛被任命為全運會親善大使，名子卻引發質疑。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府辦理的全國運動會吉祥物「古弟」，才剛被任命為全運會親善大使，名子卻引發質疑。（宜蘭縣政府提供）

  • 古弟在卑南語是女性生殖器之意。（擷取自卑南族辭典）

    古弟在卑南語是女性生殖器之意。（擷取自卑南族辭典）

  • 卑南族女歌手紀曉君po文指出，「古弟」乃是卑南族語的女性生殖器，質疑這是誰取的名子。（擷取自紀曉君臉書）

    卑南族女歌手紀曉君po文指出，「古弟」乃是卑南族語的女性生殖器，質疑這是誰取的名子。（擷取自紀曉君臉書）

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