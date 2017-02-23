草屯農會爭不休 總幹事及18當選人揚言請辭明志
2017-02-23 13:41
草屯農會總幹事蕭忠郁出示與18位代表當選人具名聲明，願以提出辭呈方式，換取地方和諧。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕爭議不斷的南投縣草屯鎮農會選舉，今天又拋震撼彈，現任總幹事蕭忠郁與18位會員代表當選人，共同召開「端正選風、還我清白」記者會，感慨本次選舉賄選、抹黑栽贓不斷，導致地方撕裂，人心惶惶，蕭忠郁等人更發表共同聲明，願意以集體請辭方式，以換取百年農會清白及地方和諧，若此事成真，將是地方有史以來首見。
農業處：辭職須書面提出 送達農會時即生效
南投縣政府農業處長陳瑞慶對此表示，目前草屯農會第18屆代表當選人還不具代表身分，將於3月2日農會召開第18屆第一次會員代表大會時就職，農會選任人員因故辭職，須依農會選舉罷免辦法以書面向農會提出，辭職書送達農會時即生效。
草屯農會總幹事蕭忠郁、理事長李崧存，今天上午與18位會員代表當選人共同召開記者會指出，農會選舉期間賄選傳聞甚囂塵上，不斷傳出候選人被查獲賄選事件，選舉投票當天結束後，多數席次陣營被栽贓挾持當選人，如此蓄意製造動亂，不僅讓檢警困擾，也讓鄉親更感畏懼。
蕭忠郁更出示與在場18位代表當選人的親筆具名聲明書，願意以提出辭呈方式，以換取百年農會清白及地方和諧！蕭忠郁強調，「我們不眷戀現在的職務、身分，如果對手這麼喜歡農會，只要把積欠農會的債務全部清償，我們願意禮讓，只求停止繼續抹黑，還給農民一個乾淨的環境。」
對手陣營簡峻庭聞訊後只表示，辭職一事係蕭忠郁及其他部分代表當選人的個人行為，不能代表所有當選人的意見，對此不予置評。
南投縣13鄉鎮市農會選舉中，以草屯農會的競爭最激烈，45席會員代表有88人競逐。
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