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醫療新知》貓奴易患精神病？ 英研究：兩者無關聯

2017-02-22  16:17

〔編譯陳正健／綜合報導〕先前的研究發現，養貓飼主罹患精神分裂症的比例較高，原因是貓咪身上的寄生蟲所致。不過，根據英國倫敦大學學院（UCL）的最新研究，養貓和精神疾病之間並無關。

倫敦大學學院針對英國將近5,000名民眾進行調查。受測者出生於1991至1992年之間，他們於13至18歲間於診所檢查是否有精神病症狀。

研究發現，婦女在懷孕期間養貓，或在養貓的環境下教養孩子，都不會造成他們在青春期期間出現精神病症狀。

倫敦大學學者索米（Francesca Solmi）指出，並無證據顯示，養貓會置孩子於精神疾病風險之中。此前的研究在方法論上有所侷限。當控制住家過度擁擠、社經地位等因素後，資料顯示兩者並無關聯。

先前的研究指出，家貓身上帶有一種名為「弓形蟲」（Toxoplasma gondii）的寄生蟲，可能感染任何溫血動物。根據美國疾管局統計，全美有超過6千萬人感染這種寄生蟲。

「弓形蟲」會導致所謂的「弓形體病」（toxoplasmosis），在孕婦和免疫力較弱的人身上，可能導致嚴重的健康問題，例如腦部、眼睛和其他器官受損。

本研究刊登於《心理醫學期刊》（Psychological Medicine）

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  • 根據英國倫敦大學學院（UCL）的最新研究，養貓和精神疾病之間並無關。（路透）

    根據英國倫敦大學學院（UCL）的最新研究，養貓和精神疾病之間並無關。（路透）

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