餵寵物有學問 獸醫建議：飼料為主、鮮食為輔

獸醫指出，餵寵物最好以飼料為主、鮮食為輔。（資料照，記者郭逸攝）

2016-12-31 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕有些飼主因為覺得飼料口味一成不變，會自行料理新鮮食物給貓狗吃。然而獸醫卻指出，餵寵物最好以飼料為主、鮮食為輔，因為飼料中才有完整維生素與礦物質，餵寵物吃飼主自己食用的料理，反而易造成寵物負擔。

據《中央社》報導，五洲動物醫院獸醫陳震寰說，現代人在養寵物時，容易把人類的養生觀念套用到狗貓身上，因此把自己進補、食用的料理拿給寵物吃。但他指出，這樣的料理反而會對寵物造成負擔。

陳震寰說，寵物飼料中含有足夠的維生素和礦物質，如果飼主不能每餐都準備足夠營養的新鮮食物，就應該以飼料為主、鮮食為輔來餵貓狗。不過他也建議，如果狗狗吃膩了飼料，飼主想用人類食物來替換，可以提供水煮肉類和蔬菜，因為寵物狗是雜食性動物，但飼料仍需要占一半以上。

如果要餵鮮食的對象是寵物貓，陳震寰建議可以以水煮肉類為主，因為貓咪是雜食性偏肉食，幾乎不吃蔬菜。所以貓咪重要營養來源仍是飼料，而水煮肉類最好只占飲食的一半以下。

陳震寰最後提醒，現代寵物貓狗的飲食其實都很豐盛，因此如果要提供鮮食，要注意均衡，否則除了營養過剩，還會造成寵物身體負擔。