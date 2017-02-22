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包裝條碼「8」代表基改食品？ 食藥署闢謠

2017-02-22  16:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕網路謠傳，「美國正式宣布基因改造食物含有嚴重的毒素，終於爆了。條形碼以8開頭的是基因改造食品，連甜玉米、紫地瓜都是基因改造食品，千萬別買別食用」食品藥物管理署今天出面闢謠，表示這都是空穴來風，完全是錯誤訊息。

食藥署指出，「國際食品標準聯合會」持續推動「食品條碼」（PLU Codes），以做標準化的食材履歷追蹤，目前以採四位碼為主，若是有機生產，則在四位碼之前加上「9」成為五位碼，並未提及任何「8」開頭與基改有關的資訊，因此「食品條碼是8開頭的就是基改食品」純屬謠言。

另外，對於甜玉米、紫地瓜為作物本身的品種特性，與基因轉殖無關。台灣國產甜玉米品種如台南13、14、15、18、26號等，都是以傳統育種方式所育成，安全無虞。

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  • 食品藥物管理署今天出面闢謠，台灣國產甜玉米都是以傳統育種方式所育成，安全無虞。（資料照）

    食品藥物管理署今天出面闢謠，台灣國產甜玉米都是以傳統育種方式所育成，安全無虞。（資料照）

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