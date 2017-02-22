百變張花冠 奧黛麗赫本扮裝定調明年燈會

嘉義縣長張花冠打扮成奧黛麗赫本行銷台灣燈會。（記者林宜樟攝）

2017-02-22 13:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣獲得2018年台灣燈會主辦權，嘉義縣長張花冠今天再度扮成美女演員奧黛麗赫本，牽著狗上台秀舞技；記者取得張花冠過去曾拍攝的沙龍照，穿著低胸禮服加上皮靴，眼神嫵媚，有如時尚女星，對比現今裝扮成赫本造型，讓人回憶起她過去的的亮眼相貌。

張花冠行銷嘉義縣不遺餘力，許多節慶活動宣傳記者會，都會搭配主題裝扮，曾扮過維納斯、花格格、花仙子等，也曾與鋼管舞者秀鋼管舞技，百變造型讓許多縣民直說有趣。

張花冠日前在雲林燈會閉幕時，打扮成奧黛麗赫本「第凡內早餐」的造型上場秀舞技，許多網友看到都直說「太猛了」、「我的老天鵝阿！」；嘉義縣府今天舉辦「台灣燈會在嘉義記者會」，張花冠再度打扮成奧黛麗赫本上陣，並與舞者一同跳舞造勢。

張花冠說，縣府成立燈會辦公室，舉辦的台灣燈會將呈現嘉義之美，以「水陸空」藝術空間概念呈現，燈會場地超過50公頃，要讓遊客看到「與過去完全不同的台灣燈會」。

嘉義縣長張花冠打扮成奧黛麗赫本行銷台灣燈會。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長張花冠曾經拍攝的沙龍照，穿著低胸禮服和皮靴。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣長張花冠與鋼管舞者跳鋼管舞。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長張花冠打扮成花仙子。（記者林宜樟攝）