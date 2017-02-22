明德水庫降雨量僅1毫米 進行人工增雨

2017-02-22 11:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣水情吃緊，頭屋鄉明德水庫水位直直落，今天清晨苗栗地區降雨，但明德水庫監測的降雨量不到1毫米，今天上午上午10點50分，水利署同步在苗栗縣永和山及明德水庫進行人工增雨，各施放2支氯化鈣焰劑，盼能增加兩座水庫集水區的降雨量。

苗栗農田水利會明德水庫工作站表示，目前水庫水位56.97 公尺，有效蓄水量718萬噸、蓄水率56％，今天早上的降雨量有限，難以紓解旱象，若水庫入流量不如預期，明德水庫預計45天見底。

依據氣象團隊的評估，今天上午雲層狀況，適合進行人工增雨，上午10點50分水利署同步在苗栗縣永和山及明德水庫進行人工增雨，各施放2支氯化鈣焰劑，頓時煙霧沖天，水庫工作站人員也在現場待命，若天候允許，將再施放2支氯化鈣焰劑，盼能增加降雨量。