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「多元成家」電影廣告遭擋 北捷慘遭網友洗版

網友製圖諷刺北捷：「到底你們的評斷標準在哪裡？只能免費被上而不能認真，是嗎？」（圖擷自「台北捷運 捷客粉絲團」臉書）

2017-02-22  00:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運近日遭電影片商指控，由日本傑尼斯人氣男星生田斗真主演的新片《當他們認真編織時》遭北捷退件，引發外界議論，北捷雖出面表示只是要求「修正部分廣告文字」而非拒絕刊登，不過許多網友仍湧入北捷臉書留言表示不滿，甚至製作比較圖質疑北捷根本是雙重標準。

日本男星生田斗真在新片中扮演的是經歷變性手術的跨性別者，並與片中的男友及其姪女共組多元家庭，該片大膽挑戰性別認同、變性人議題，並獲柏林影展的獎項肯定，但台灣片商絕色國際近日則於臉書控訴，該片宣傳廣告遭北捷退件。事後「台北捷運 捷客粉絲團」臉書回應說並未拒絕刊登，並在絕色國際的臉書上留言強調「我們沒有拒絕刊登電影廣告！」只是部分的廣告文字內容必須修改，不過該文遭網友留言反嗆，「我沒有拒絕你的電影廣告啊！我只是不准你在廣告裡宣傳你的電影內容而已。真的是夠了…」

而在「台北捷運 捷客粉絲團」臉書上也遭許多網友留言洗版，像是「令人失望的台北捷運公司，面對人權議題居然對無知恐懼低頭」、「怎麼樣？一部電影你就不會教小孩了嗎」、「對北捷完全失望，《當我們認真編織時》這部電影沒有暴力情色，或是不妥的雙關語或是諧音，講的是跨性別者在面對社會對LGBT族群的不公，或是特別對待時如何用溫柔平和的態度去面對，為什麼不能在北捷上廣告呢？」不過也有網友支持北捷的立場，並留言力挺「不當文宣就不該出現在公共場合，謝謝你們（北捷）考慮了大眾權益。」

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  • 絕色國際近日控訴，有電影的宣傳廣告遭北捷退件。事後「台北捷運 捷客粉絲團」到絕色國際的臉書上留言強調「我們沒有拒絕刊登電影廣告！」（圖擷自「絕色國際」臉書）

    絕色國際近日控訴，有電影的宣傳廣告遭北捷退件。事後「台北捷運 捷客粉絲團」到絕色國際的臉書上留言強調「我們沒有拒絕刊登電影廣告！」（圖擷自「絕色國際」臉書）

  • 有反對的網友也有支持的網友，支持北捷立場的網友也留言力挺「不當文宣就不該出現在公共場合，謝謝你們（北捷）考慮了大眾權益。」（圖擷自「台北捷運 捷客粉絲團」臉書）

    有反對的網友也有支持的網友，支持北捷立場的網友也留言力挺「不當文宣就不該出現在公共場合，謝謝你們（北捷）考慮了大眾權益。」（圖擷自「台北捷運 捷客粉絲團」臉書）

  • 「台北捷運 捷客粉絲團」臉書上遭許多網友留言洗版，像是「令人失望的台北捷運公司，面對人權議題居然對無知恐懼低頭」。（圖擷自「台北捷運 捷客粉絲團」臉書）

    「台北捷運 捷客粉絲團」臉書上遭許多網友留言洗版，像是「令人失望的台北捷運公司，面對人權議題居然對無知恐懼低頭」。（圖擷自「台北捷運 捷客粉絲團」臉書）

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