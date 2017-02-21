| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水 缺水越演越烈 新北、桃竹4地區3/1起一階限水
 首頁 > 生活

為有錢人服務？ 竹北興隆路豪宅前儘劃黃網線

2017-02-21  16:34

［記者黃美珠／竹北報導］竹北靠近頭前溪的「水岸第1排」豪宅有特權？鄉親批評應該劃在路口做淨空用的黃網線，新竹縣政府竟專門劃在這些豪宅社區的出入口道路路面上，把公眾通行使用的馬路路面劃得這一塊黃網、那一塊黃網，只為便利這些住戶出入方便？

縣府交通旅遊處處長李銷桂說，黃網線都是劃在因前方交通設施造成車流回堵影響交通的路口處，以淨空這些路口，維持整體交通順暢。少數會劃在社區出入口的黃網線，也須是因當地社區緊鄰十字路口，且因路口紅綠燈受到管制，造成車流回堵影響該社區居民出入才會劃設。

如果是社區出入口單純緊鄰馬路，但沒以前述狀況，為防出入口處停車後影響用路人視線，造成無法判斷該處有社區的人、車進出衍生交通危害，他們是劃紅線禁止臨時停車來解決，並非劃黃網線。

李銷桂直言，過去新竹縣因誤用黃網線和紅線，所以才會出現興隆路路面一排黃網線的狀況，這個現象確實不宜，他們未來將利用路面整修、回填、加封時改正。

相關影音

廣告
  • 新竹縣竹北市興隆路路面，因在靠頭前溪的「水岸第1排」豪宅社區出入口前出現一排黃網線挨批。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市興隆路路面，因在靠頭前溪的「水岸第1排」豪宅社區出入口前出現一排黃網線挨批。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 豪宅 黃網線
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：為有錢人服務？ 竹北興隆路豪宅前儘劃黃網線


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.