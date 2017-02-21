為有錢人服務？ 竹北興隆路豪宅前儘劃黃網線
2017-02-21 16:34
［記者黃美珠／竹北報導］竹北靠近頭前溪的「水岸第1排」豪宅有特權？鄉親批評應該劃在路口做淨空用的黃網線，新竹縣政府竟專門劃在這些豪宅社區的出入口道路路面上，把公眾通行使用的馬路路面劃得這一塊黃網、那一塊黃網，只為便利這些住戶出入方便？
縣府交通旅遊處處長李銷桂說，黃網線都是劃在因前方交通設施造成車流回堵影響交通的路口處，以淨空這些路口，維持整體交通順暢。少數會劃在社區出入口的黃網線，也須是因當地社區緊鄰十字路口，且因路口紅綠燈受到管制，造成車流回堵影響該社區居民出入才會劃設。
如果是社區出入口單純緊鄰馬路，但沒以前述狀況，為防出入口處停車後影響用路人視線，造成無法判斷該處有社區的人、車進出衍生交通危害，他們是劃紅線禁止臨時停車來解決，並非劃黃網線。
李銷桂直言，過去新竹縣因誤用黃網線和紅線，所以才會出現興隆路路面一排黃網線的狀況，這個現象確實不宜，他們未來將利用路面整修、回填、加封時改正。
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