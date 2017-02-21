暫拋吃緊水情 石門水庫「櫻」姿煥發
2017-02-21 10:12
石門水庫櫻花盛開、呈現「櫻」姿煥發新氣象。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕入冬以來，石門水庫水情吃緊，水位直直往下探，經濟部今天下午召開水情會議討論是否實施一階限水（夜間減壓供水）雖然湖光水色隨著約5成多的蓄水量漸漸失色，不過，此刻集水區的山櫻花盛開，前往石門水庫賞花正是時候。
北區水資源局副局長邱忠川推薦，石門水庫是北部地區最佳的賞櫻地點，追櫻族不用到武陵，就近到石門水庫，即可享受不同視覺及意境。
邱忠川表示，石門水庫櫻花在水庫中線公園、南苑、溪州公園，約130棵山櫻花已盛開，預估到228連假，甚至到3月初都是賞櫻好時機，集水區內的山茶花，也持續盛開中。
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