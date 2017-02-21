咖啡連鎖店棄光泉換味全 網友：不喝了！

位於三重的路易莎分店因有網友留言詢問，急忙po出照片澄清表示，目前仍然是使用光泉鮮奶。（圖擷取自「路易莎咖啡LouisaCoffee三重自強店」臉書頁）

2017-02-21 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店「路易莎」遭網友爆料將與味全合作，將原先的光泉鮮奶全面改為味全。路易莎咖啡所張貼的「換奶」公告指出，因光泉供貨不穩定，路易莎感覺不受尊重，僅有味全「合理公平」。消息一出，網路上已掀起抵制潮，雖然路易莎位於三重的分店急忙撇清，不過，總部已證實將與味全合作。

網友在PTT上爆出連鎖店路易莎咖啡張貼公告，宣布3月起捨棄原先合作的光泉鮮奶，全面採用味全鮮奶，網友們對此已揚言抵制、拒買。根據三立新聞報導，路易莎咖啡的行銷企劃部經理黃凱鈴證實此事，但位於三重的分店卻在臉書頁上發布光泉鮮奶的照片，表明目前仍然只有使用光泉，希望藉此挽留消費者。

網友在網路上發表看法表示，「拒喝」、「拒買」、「抵制到底」、「感謝爆料，用味全直接抵制」，對於路易莎公告將採用味全鮮奶並且更換包裝，網友們則認為，「既然總部認定味全品質高又沒問題，大方用就好了，何必改包裝」、「改包裝盒這樣遮遮掩掩也有點好笑」。

路易莎咖啡發布公告表示，光泉鮮奶供貨不穩定，因此改與味全簽約。（圖擷取自「批踢踢實業坊」）