教育部與南加大簽約 鼓勵本土博士出國深造

教育部跟美國南加州大學簽約，將共同出資創立獎助金培訓博士後研究員。（記者吳柏軒攝）

2017-02-20 11:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕為鼓勵本土博士出國深造，教育部與美國南加州大學今天簽約獎助培訓計畫，選派台灣本土優秀的博士後研究員遠赴南加大，學術研究2年期間，給予年薪6萬8000美元，鎖定綠能、智慧機械、生技醫藥等創新產業，盼讓本土人才與國際接軌。

教育部次長蔡清華表示，台灣與南加大在10年前就有博士學生的合作計畫，這次則重視博士後研究員，希望把本土博士生送出國，跟世界級的實驗室合作，雙方今天正式簽下為期5年的合作備忘錄，將共同出資提供獲選者年薪6萬8000美元的待遇，今年預計規劃5到10名。

南加大校長尼奇亞斯（C. L. Max Nikisa）表示，20年前就曾來過台灣，且南加大與亞洲學界合作歷史悠久，南加大也有不少學生來自台灣，希望透過計畫支持台灣頂尖研究人才。南加大統計，目前校內台籍學生共有443人，台灣校友達4000多位。

教育部國際司科長楊淑雅說，協議中將提供2年研究期限，並優先選送台灣本土優秀博士人才出國深造，獎助研究領域包含永續能源、科技與循環經濟、智慧設計與工程、生醫與醫學相關科學、國防科技與生物科技等，但不設限，申請資格為取得博士學位3年內，相關申請簡章預計4月公告，最快今年就能送人才出國。