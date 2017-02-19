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平溪走步道撿天燈 民眾一舉兩得

新北市平溪淨山之旅，民眾走在山林間，將卡在樹上的天燈殘骸設法取下，降低對環境的破壞。（圖為新北市政府提供）

2017-02-19  22:44

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市平溪天燈節，帶來龐大觀光人潮與地方經濟消費力，但是卻也引來環保團體批評，新北市觀光局邀請作家劉克襄、地方文史工作者郭聰能，帶領民眾走步道淨山，進一步深度了解平溪的人文歷史與自然生態；19日下午的平溪步道淨山之旅，拜好天氣所賜，參與的民眾熱烈，民眾說：「走步道淨山做環保，自己的身心靈也得到洗滌，一舉兩得。」

平溪天燈冉冉升空的美景，吸引了各地及國外旅客來參與，但是天燈升空墜落山林，帶來環境汙染讓環保人士憂心，市府對此回應，將今年的天燈施放縮減為一場；並且規劃了19日跟25日兩天淨山步道之旅，希望讓民眾領略平溪不是只有天燈，還有山林樸實之美。

平溪走步道淨山的活動由作家劉克襄、郭聰能老師帶領，兩位老師各自帶領兩條步道解說，民眾一邊聽著導覽老師的解說，深入五分山、嶺腳寮、千階嶺等步道，一邊撿拾天燈與垃圾；在老師生動有趣的解說下，民眾走著步道上下階梯，大口呼吸林間的芬多精，讓身心靈得到洗淨，民眾絲毫不以為苦，反而很快樂，更開心做環保。

劉克襄說，台灣志工團到香港指導製作的步道，便是以平溪嶺腳寮手作步道為範本，大家來平溪玩，除了享受鐵道沿線美景，千萬不能錯過周邊特色步道，要好好的深入體驗。

新北市政府舉辦平溪淨山走步道活動，結束淨山之旅，民眾與淨山成果合影。（圖為新北市政府提供）

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