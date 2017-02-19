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青菜也能做動畫素材！來府中15動手玩

2017-02-19  21:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市文化局在府中15動畫故事館舉辦「台灣原創動畫主題展」，今天揭幕，邀請張淑滿導演、新生代創作團隊「虎爺山大王」及年僅24歲的詹凱勛，展出膾炙人口的動畫作品，帶領觀眾進入創作者的「藝想世界」。

育有2個孩子的動畫導演張淑滿，就讀台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所時期，因緣際會認識原住民部落朋友，到部落教孩子們用動畫創作，開啟動畫教學之路，被稱為「怪獸老師」的她，除了教孩子拍攝動畫，也以自己的小孩為主角，拍攝一系列兒童教育的動畫作品。

本次展出「青菜好好吃？！—兒童動畫教育展」，以停格動畫為主題，在展場打造一座親子互動的紙箱屋小鎮。張淑滿說，包括青菜、糖果、餅乾、醬油膏等，都能做為停格動畫素材，孩子一面擺飾、一面拍攝、一面吃，透過遊戲方式，讓小朋友不排斥吃青菜，輕鬆玩動畫。

「虎爺ㄏㄨㄏㄨㄏㄨ—動畫創作展」由台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系畢業生組成「虎爺山大王」團隊，創作動畫短片《虎爺》，奪得國內多個獎項肯定，展覽首度揭露創作過程的分鏡手稿、美術設定，讓觀眾一探究竟。

「裡面沒東西—詹凱勛動畫展」作者詹凱勛去年從國立台北藝術大學動畫系畢業，在學期間在廣島國際動畫影展、法國安錫國際動畫影展及札格拉布國際動畫影展嶄露頭角，本次集結8部獲獎作品，諷刺現代社會充斥不實包裝的消費觀。

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  • 新北市文化局在府中十五動畫故事館舉辦「台灣原創動畫主題展」，互動展區帶領小朋友用青菜做為動畫創作素材，十分有趣。（記者賴筱桐攝）

    新北市文化局在府中十五動畫故事館舉辦「台灣原創動畫主題展」，互動展區帶領小朋友用青菜做為動畫創作素材，十分有趣。（記者賴筱桐攝）

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