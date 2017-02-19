吉祥物萌樣超搶鏡 「雞與牛」帶多元族群同慶天穿

竹田鄉長傅民雄（左）與新埤鄉長林志成（右）化身吉祥物，一起耍萌搶鏡頭。（記者邱芷柔攝）

2017-02-19 15:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東竹田鄉的吉祥物「頓物牛」人氣直升，不僅鄉親搶合照，鄰近的新埤鄉更派出「金雞」一起耍萌，今天2隻吉祥物在屏東縣政府與竹田鄉公所合辦的「遊藝天穿 共享客家」活動上大秀舞技，沒想到吉祥物露出真面目後，原來是竹田鄉鄉長傅民雄與新埤鄉鄉長林志成，讓台上台下歡笑聲不斷。

傅民雄說，從民眾、小朋友開心的臉上就能看見吉祥物的魅力，「頓物牛」從竹田的文化、客家人的硬頸精神為設計概念，闡揚鄉民勤奮的精神，藉由吉祥物的號召，除了帶給地方歡樂，也希望帶動鄰近地區一起來，除了發揚客家文化，也希望透過活動將在地多元族群特色結合。

林志成也表示，受到「頓物牛」的邀約，他特別租來「金雞」裝扮，雖然跳得滿頭大汗，但看見大家熱情歡呼，深刻感受吉祥物魅力，越跳越起勁。

屏東縣有8個客家鄉，今年由屏東縣政府與竹田鄉公所共同舉辦遊藝天穿慶祝「全國客家日」，活動也特別結合了世界母語日，強調多元族群融和並結合企業推廣母語日活動，現場還有客家及多元文化體驗、客家補天穿粄DIY；竹田鄉公所也表示，希望將熱鬧的氣氛傳承下去，讓接下來每一年承接活動的鄉鎮，感受客庄的活力與多元族群共榮的在地特色。