竹市東寧宮發白米 1500弱勢戶受惠

新竹市東寧宮每年發放的白米達40萬台斤，主委莊燦耀說，景氣不佳，領白米的越來越多。（記者洪美秀攝）

2017-02-19 12:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東寧宮照顧弱勢家庭與貧戶，除固定3節發放白米，幾乎每1.5個月就發白米給低收入戶，今天上午再度發放低收入戶每戶30斤白米和麵條，排隊人龍將東寧宮繞一大圈，主委莊燦耀說，景氣不佳，排隊領白米的弱勢家庭越來越多，每次都有近1500人來領，但社會愛心源源不絕，總是有善心人士捐米幫助低收入戶家庭。

東寧宮主委莊燦耀說，主祀地藏王菩薩的東寧宮，每年發出的白米有40萬台斤，1年發10次以上的白米，每次發白米就會有1500戶低收入戶或弱勢家庭來領，這些白米都是善男信女捐贈的，即使領白米的弱勢家庭不斷增加，但社會資源及愛心同樣綿延不斷。

莊燦耀說，除發放白米，東寧宮也每個月固定提供熱食便當給街友享用，且捐助急難家庭生活物資，甚至每年歲末都會席開70桌宴請街友和低收入家庭，所有經費都來自社會善心人士捐助，即使景氣不佳，但社會暖流從未斷過。

今天上午來排隊領白米的人龍更將東寧宮圍繞了一大圈，還有的從新竹縣及苗栗縣來的低收入家庭，一名從竹南騎腳踏車來領米的低收戶說，多虧有東寧宮的白米，才讓家裏不用擔心沒米可吃，讓他們生活可以獲得溫飽。