| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

清交梅竹賽 機車遊行嘉年華互尬暖身

2017-02-18  17:14

［記者洪美秀／新竹報導］睽違15年的清交梅竹賽機車大遊行嘉年華活動，今天中午在新竹市區再度引爆熱情，除有100多台的機車參與遊行，更有6部500c.c.以上的大型重型機車也尬場，學生們搖旗吶喊，互拼精神、體力，讓竹市光復路、南大路頓時熱血沸騰，感受到年輕人的活力，也為機車大遊行帶來精采高潮。

交通大學與清華大學，兩校擁有多年歷史的「梅竹賽」，26日起展開3天賽事，兩校為宣傳這項精采的賽事，昨天中午展開梅竹機車大遊行嘉年華活動，100多部機車從交大出發，行經清大後一路往光復路、南大路遊行，最後從新竹轉運站步行到新竹火車站及站前廣場，沿路學生們加油聲整齊，以喇叭及吶罕方式展現人氣，除了機車拚場，兩校相遇之際，各自的火力班與騎士，互相搖旗吶喊且鳴起喧騰的喇叭聲，巨大的聲響，引爆光復路的熱情，馬路充斥著青春熱血氣息，更引來民眾圍觀錄影。

交大騎士楊淑斐表示：「今年已經大四，從未體驗過這樣的活動，希望能在畢業前留下一個深刻的回憶。」清大騎士詹宜潔：「希望以後能繼續舉辦類似有趣的活動，加深兩校情誼。」

梅竹籌備委員會表示，這次機車遊行嘉年華活動，除期許梅竹賽不再只是兩校之間的賽事，更希望成為竹市重要的活動之一，吸引更多人來觀賽，一起為選手們加油。

相關影音

廣告
  • 清華與交通兩所大學的梅竹賽體育賽事下週開打，兩校舉行機車大遊行嘉年華，除拼場尬機車，還不斷搖旗吶喊，展現氣勢。（記者洪美秀攝）

    清華與交通兩所大學的梅竹賽體育賽事下週開打，兩校舉行機車大遊行嘉年華，除拼場尬機車，還不斷搖旗吶喊，展現氣勢。（記者洪美秀攝）

  • 清華與交通兩所大學的梅竹賽體育賽事下週開打，兩校舉行機車大遊行嘉年華，除拼場尬機車，還不斷搖旗吶喊，展現氣勢。（記者洪美秀攝）

    清華與交通兩所大學的梅竹賽體育賽事下週開打，兩校舉行機車大遊行嘉年華，除拼場尬機車，還不斷搖旗吶喊，展現氣勢。（記者洪美秀攝）

  • 清華與交通兩所大學的梅竹賽體育賽事下週開打，兩校舉行機車大遊行嘉年華，除拼場尬機車，還不斷搖旗吶喊，展現氣勢。（記者洪美秀攝）

    清華與交通兩所大學的梅竹賽體育賽事下週開打，兩校舉行機車大遊行嘉年華，除拼場尬機車，還不斷搖旗吶喊，展現氣勢。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通大學 梅竹賽 清華大學
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：清交梅竹賽 機車遊行嘉年華互尬暖身


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.