清交梅竹賽 機車遊行嘉年華互尬暖身

2017-02-18 17:14

［記者洪美秀／新竹報導］睽違15年的清交梅竹賽機車大遊行嘉年華活動，今天中午在新竹市區再度引爆熱情，除有100多台的機車參與遊行，更有6部500c.c.以上的大型重型機車也尬場，學生們搖旗吶喊，互拼精神、體力，讓竹市光復路、南大路頓時熱血沸騰，感受到年輕人的活力，也為機車大遊行帶來精采高潮。

交通大學與清華大學，兩校擁有多年歷史的「梅竹賽」，26日起展開3天賽事，兩校為宣傳這項精采的賽事，昨天中午展開梅竹機車大遊行嘉年華活動，100多部機車從交大出發，行經清大後一路往光復路、南大路遊行，最後從新竹轉運站步行到新竹火車站及站前廣場，沿路學生們加油聲整齊，以喇叭及吶罕方式展現人氣，除了機車拚場，兩校相遇之際，各自的火力班與騎士，互相搖旗吶喊且鳴起喧騰的喇叭聲，巨大的聲響，引爆光復路的熱情，馬路充斥著青春熱血氣息，更引來民眾圍觀錄影。

交大騎士楊淑斐表示：「今年已經大四，從未體驗過這樣的活動，希望能在畢業前留下一個深刻的回憶。」清大騎士詹宜潔：「希望以後能繼續舉辦類似有趣的活動，加深兩校情誼。」

梅竹籌備委員會表示，這次機車遊行嘉年華活動，除期許梅竹賽不再只是兩校之間的賽事，更希望成為竹市重要的活動之一，吸引更多人來觀賽，一起為選手們加油。

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