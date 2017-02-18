巨大噴氣直直向上！ 大翅鯨現身花蓮外海
大翅鯨的一對鼻孔噴出白色向上的水霧，是牠的特色；抹香鯨的噴氣則是「斜著噴」。（多羅滿賞鯨提供）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕睽違14年之久，花蓮七星潭海域今天上午出現2頭大翅鯨，讓賞鯨船上的遊客尖叫聲不斷，直呼「超級幸運」！解說員林思瑩說，每年1到3月是大翅鯨沿著黑潮往北洄游的季節，她曾在東加王國、沖繩都見過大翅鯨，但還是第一次在故鄉台灣見到牠，當下激動到頻頻尖叫！
在花蓮多羅滿賞鯨服務18年，資深船長江文龍說，今天陣風8級、浪高約3、4米，早上賞鯨船從碼頭出海，大約8點半發現北方出現白色碎浪「是冷鋒面抵達了」，心想「這下找海豚難了」；於是船隻往岸邊靠，不料在距離花蓮港東堤約1海浬、過奇萊鼻呷後，突然發現海面出現「巨大噴氣直直向上」，心頭一震！
江文龍說，抹香鯨噴氣是斜的、「一定是碰上什麼好物」，他把船隻開近一看，先看到牠頭頂2個噴氣孔、頭部有許多瘤狀突起，當船隻靠近時牠正巧從水下浮起還噴出直直朝上的巨大煙霧，再看到牠特殊的「拱背」特徵，驚訝宣佈「這是大翅鯨」，全船都興奮起來！
他說，大翅鯨發現地點距離七星潭岸邊約3海浬，為身長約10公尺左右的幼鯨，速度很快、朝東北方向游去，賞鯨船跟著牠大約30分鐘後，目送牠往外海離去，而在跟隨大翅鯨的同時，還發現更遠處還有另一頭體型更大的大翅鯨，有做出「躍身擊浪」動作，只可惜賞鯨船離牠太遠無法拍攝到牠的身影，推測2隻鯨魚是結伴同行往北洄游。
江文龍說，這是他第2次在花蓮外海看見大翅鯨，上回看見大翅鯨是在2003年5月的一對母子鯨。他說，2013年2月14日當天也有花蓮漁民回報，海上疑似見到大翅鯨，為此賞鯨船也出海追鯨魚但無所獲，因此這次的2頭大翅鯨應該是睽違14年花蓮海域第二次有大翅鯨現蹤。
大翅鯨海上噴氣！（多羅滿賞鯨提供）
睽違14年，花蓮七星潭外海大翅鯨現蹤。圖為大翅鯨拱背的特徵。（多羅滿賞鯨提供）
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