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機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」

師大地理系教授洪致文表示，除非政府逼迫航空公司一定要辦下去，否則預辦登機一定遲早收攤。（資料照，記者李容萍攝）

2017-02-18  00:05

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場捷運16日起開放自由試乘，民眾反應相當熱烈。不過知名鐵道專家、師大地理系教授洪致文試乘後表示，機捷的路線選擇和運轉效率差，加上轉乘接駁爛，除非政府逼迫航空公司一定要辦下去，否則預辦登機一定遲早收攤。

洪致文17日在臉書表示，機場捷運的選線很爛，坡度高高低低、搞得跟登山鐵路一樣，而這種情況還採用鋼軌鋼輪「很瞎」；由於選線爛，加上很多區間速度慢吞吞，運轉效率差，排點保守造成班距長，加上轉乘接駁很爛，「在地下沒拿行李就已經走得一肚子火，要是一堆大包小包行李還得了。」

洪致文說，他因此不負責任預估，除非政府逼迫航空公司一定要辦下去，不然預辦登機「一定遲早草草結束收攤GG」。

談到票價問題，洪致文直言，台北到桃園機場收160元「真的很瞎」，以這種服務收這種費用，感覺專營機場到台北的國道客運「1819」在離峰時段仍大有可為。

他表示，以桃園機場目前這麼爛的服務，能從其他機場飛就建議不要去桃園了，不管從松山或小港都好，「在這種情況下，也就不用管桃園機場捷運要怎麼搞了，不是嗎？」

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相關關鍵字： 桃園機場捷運 機場捷運 機捷 洪致文 預辦登機
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標題：機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」


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