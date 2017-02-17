血庫拉警報 AB型庫存只剩2.9天
2017-02-17 21:30
〔記者蔡淑媛／台中報導〕SOS血庫拉警報！過年民眾忙碌，加上近日寒流且早晚溫差大，感冒多，捐血人減少，台中捐血中心庫存量僅剩4天，AB型更只存2.9天，尤其近日開心手術增加，用血量大增，捐血中心趁周末假日在中彰投加開多場捐血場次，紫南宮送錢母、企業也送好康鼓勵捐血。
水庫缺水，血庫也缺血又大失血，台中捐血中心表示，天氣寒冷、早晚溫差大，年後捐血人數減少2成，血液庫存量僅剩4天（安全庫存量7至10天）A型剩4.3天、B型剩5.1天O型剩四．五天，AB型更只剩2.9天。
台中血庫平均供應中彰投醫院每天1300袋，近來溫差大導致心臟血管疾病患者用血需求量大增，上週就增加500袋，增加許多主動脈剝離進行開心手術用血，有的患者動刀一次就用掉100袋2萬5千c.c.血液。
台中捐血中心提醒民眾擁越捐血，南投紫南宮從今天至20日舉行3天捐血活動，捐血就送雞年招財錢母、和泰汽車也贈送民眾到台中公園捐血車捐血就送保溫袋，400袋送完為止，埔里巧克工房停車場也開來捐血車，送捐血民眾獎品和抽獎，活動詳情地點可上台中捐血中心臉書粉絲頁查詢。
台中公園捐血車昨天因為贈送保溫袋活動就多出一倍民眾捐血，家庭主任洪小姐說，捐血十幾年，爸爸和哥哥都是捐血人，能幫助別人，也可能幫助到自己，這次有活動能讓更多人來捐血；鄭同學則說，一年沒捐血了，送保溫袋能拿來帶便當，特別再來捐血。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 接待我國會訪問團 印度執政黨秘書長高調推文
- 台灣智庫民調：逾七成青壯年 怕領不到退休金
- 罹難駕駛有無過勞？ 蝶戀花創辦人：人為財死
- 《瑯琊榜2》氣場驚人 花絮曝光期待度飆高
- 新台幣收30.776元 升值1.6分
- 林英傑「裝小」登板 7球收拾三兄弟
- 自由開講》怎麼看待台灣的地緣戰略位置？
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 談FTA及RCEP 賴士葆建議蔡政府「順著ECFA走」
- 洪陣營談民調：洪秀柱仍居第一名，但未過半
- 週報》拳霸阿童愛邱惠美，因為她的咪咪……
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 COA issues ban on shipments of poultry for week
- 遭控非法變更印鑑 台紙董座簡鴻文反擊：一切合法
- 2017日內瓦錶展專輯14：運動盛事運動錶情3
- 南韓海運龍頭 韓進海運今宣告破產
- 內科以外夾層屋 不比照辦理
- H5N6可傳人 死亡率70％
- 劉在錫蠟像今風光亮相 網友酸：只有眼鏡像
- 2/17重要財經新聞一覽
- 淡水3間工廠陷入火海 警消趕赴灌救
- （圖多）王心凌滑雪初體驗 五體投地趴雪地
- 美陸戰隊駐守AIT 中國這樣回應讓網友笑了...
- 高雄市與日本栃木縣 簽署友好合作備忘錄
- 中職》4名小將齊開轟 富邦悍將再勝中國江蘇
- 2017日內瓦錶展專輯15：運動盛事運動錶情4
- 田尾公路花園賞花協力車被撞 祖孫三代1死2傷
- 《2017趨勢色─1》有氧布置正夯
- 國道3.3公里3車碰撞 疑行駛路肩未注意路況
- 義核廢料倒台海？ 方儉質疑原能會未積極了解
- 郭老師的跑步教室》這場比賽既瘋狂又挑戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marines mooted for AIT: Stephen Young
- 華仔出院倒數 打造無障礙住家讓輪椅通行
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 經典賽》多名大聯盟選手助陣 重砲手自認荷蘭不強
- 信義桐林橋改建 拚7月前通車
- 惡少炸門討債 揪傳播妹開毒趴被逮
- 拚年金改革 立院民進黨團爭10席司委
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：血庫拉警報 AB型庫存只剩2.9天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分