血庫拉警報 AB型庫存只剩2.9天

2017-02-17 21:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕SOS血庫拉警報！過年民眾忙碌，加上近日寒流且早晚溫差大，感冒多，捐血人減少，台中捐血中心庫存量僅剩4天，AB型更只存2.9天，尤其近日開心手術增加，用血量大增，捐血中心趁周末假日在中彰投加開多場捐血場次，紫南宮送錢母、企業也送好康鼓勵捐血。

水庫缺水，血庫也缺血又大失血，台中捐血中心表示，天氣寒冷、早晚溫差大，年後捐血人數減少2成，血液庫存量僅剩4天（安全庫存量7至10天）A型剩4.3天、B型剩5.1天O型剩四．五天，AB型更只剩2.9天。

台中血庫平均供應中彰投醫院每天1300袋，近來溫差大導致心臟血管疾病患者用血需求量大增，上週就增加500袋，增加許多主動脈剝離進行開心手術用血，有的患者動刀一次就用掉100袋2萬5千c.c.血液。

台中捐血中心提醒民眾擁越捐血，南投紫南宮從今天至20日舉行3天捐血活動，捐血就送雞年招財錢母、和泰汽車也贈送民眾到台中公園捐血車捐血就送保溫袋，400袋送完為止，埔里巧克工房停車場也開來捐血車，送捐血民眾獎品和抽獎，活動詳情地點可上台中捐血中心臉書粉絲頁查詢。

台中公園捐血車昨天因為贈送保溫袋活動就多出一倍民眾捐血，家庭主任洪小姐說，捐血十幾年，爸爸和哥哥都是捐血人，能幫助別人，也可能幫助到自己，這次有活動能讓更多人來捐血；鄭同學則說，一年沒捐血了，送保溫袋能拿來帶便當，特別再來捐血。