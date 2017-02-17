友善動物 屏科大實驗設施獲國際級認證

2017-02-17 20:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學最近通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會審查，成為全國第1間全校動物使用設施都獲該項認證的大專院校，也是亞洲第4間，代表該校的動物疫苗佐劑、動物營養、保健食品開發、養殖技術等試驗，都能在高規格的動物福祉環境下進行。

屏科大校長戴昌賢表示，現今教學與研究的過程中，常常會有動物涉入的相關行為，我國動物保護法第3章中規定，每個使用動物做為科學應用的機構和大專院校，必須成立動物管理小組或機構動物照護及使用管理委員會，以自我管理；而透過中立的第三方國際專業組織進行外部評估，更能彰顯推動成效。

戴昌賢表示，接受國際實驗動物評估與認證管理委員會（AAALAC International）審查，是困難且辛苦的調整過程，每一位參與人員，包含所有接觸到動物的教職員生，都必須經過完整訓練，改善實驗動物照養的管理及環境，而且從教學、動物測試、藥物研發等，每一個階段從實驗申請、動物福利與照顧、人員工作安全的管理，都必須與先進國家同步。

該校相關設施，包括正負壓動物房、家禽隔離設施、試驗雞舍、水生動物飼養隔離系統設施、魚房、兩生爬行動物房、水生實驗動物房、實驗用齧齒類動物房等8項，均獲得認證，未來國內生醫產業與屏科大合作進行的藥物開發、疫苗安全性檢測等研究成果，也能確保具國際等級。