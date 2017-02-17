全面攔查﹗台中波麗士啟動禽流感防疫勤務
2017-02-17 16:00
〔記者許國楨／台中報導〕行政院農委會因應國內禽流感疫情，公布今天零時起禁運家禽7天，台中市政府指示警方，全力配合路檢及巡邏攔查等勤務，今天凌晨查獲兩起大貨車疑違法載運活體雞共1000隻，立即通報動保處防疫人員前來處理，若經中央認定違法，可依《動物傳染病防治法》對業者開罰。
為預防禽流感疫情隨禽類載運流竄，台中市政府昨召開防制禽流感疫情相關會議後，市警局立即調整勤務，全力配合路檢及巡邏攔查等勤務，並於各聯外道路執行全日24小時路檢，如發現違反禁運規定，立即通報市府農業局動物保護防疫處派員處理。
今天凌晨零時開始，市警局所屬各分局及直屬隊已全力動員，於57處聯外主要橋梁、匝道、道路設置攔檢點，共使用警力966人次，期間分在豐原區、大雅區，各查獲分屬南部兩家養雞場的大貨車，疑違規載運活體雞400隻、600隻準備載往屠宰場屠宰，均通報動保處人員到場處理。
只是業者當場出示雞隻健康證明，動保處人員認為規定有模糊空間，經請示農委會後，僅登記車號及駕駛年籍資料即予以放行，再請示中央是否裁罰，若違法可依《動物傳染病防治法》對業者處以3至15萬元罰鍰。
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