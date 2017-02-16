北極嬌客紅喉潛鳥 沾油污送治救不活
2017-02-16 19:35
〔記者林欣漢／基隆報導〕本月11日被鳥友發現來自北極的嬌客紅喉潛鳥，因沾上油污無法飛行被送往台北市立動物園治療，但今天下午傳來死亡噩耗，遺體將送往台大獸醫系進行病理解剖，提供未來保育醫療參考。
基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，紅喉潛鳥主要棲息在北極圈，冬天常飛到中國、日本，很少出現在台灣，這隻紅喉潛鳥11日現蹤基隆市外木山沙灘，情人節當天發現牠左翅膀和腹部沾滿大量黑色油汙，立即送往台北市立動物園治療。
陳瑞濱指出，動物園獸醫師今天一早即發現紅喉潛鳥出現食慾及精神狀況不佳情形，給予藥物治療仍未改善，經獸醫評估採麻醉後進行健康檢查，血液檢驗結果發現蛋白質低下、貧血及白血球低下，X光檢測結果有氣囊炎，曾在下午2時53分甦醒，觀察無異狀後，於4點決定送回病房藥物治療，然不久即死亡，雖獸醫師立即施予急救，仍回天乏術。
陳瑞濱表示，紅喉潛鳥為野生動物，在人為眷養下，加上必須施以侵入性醫療，是很大的緊迫，有時造成死亡是無法避免的不幸，也是野生動物保育工作困難之處，雖然動物已死亡，但是在動保所管制保護潛鳥期間，民眾遵守賞鳥規定，安靜於封鎖線外觀察，顯現國人生態保育觀念已有所提升。
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