| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

北極嬌客紅喉潛鳥 沾油污送治救不活

2017-02-16  19:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕本月11日被鳥友發現來自北極的嬌客紅喉潛鳥，因沾上油污無法飛行被送往台北市立動物園治療，但今天下午傳來死亡噩耗，遺體將送往台大獸醫系進行病理解剖，提供未來保育醫療參考。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，紅喉潛鳥主要棲息在北極圈，冬天常飛到中國、日本，很少出現在台灣，這隻紅喉潛鳥11日現蹤基隆市外木山沙灘，情人節當天發現牠左翅膀和腹部沾滿大量黑色油汙，立即送往台北市立動物園治療。

陳瑞濱指出，動物園獸醫師今天一早即發現紅喉潛鳥出現食慾及精神狀況不佳情形，給予藥物治療仍未改善，經獸醫評估採麻醉後進行健康檢查，血液檢驗結果發現蛋白質低下、貧血及白血球低下，X光檢測結果有氣囊炎，曾在下午2時53分甦醒，觀察無異狀後，於4點決定送回病房藥物治療，然不久即死亡，雖獸醫師立即施予急救，仍回天乏術。

陳瑞濱表示，紅喉潛鳥為野生動物，在人為眷養下，加上必須施以侵入性醫療，是很大的緊迫，有時造成死亡是無法避免的不幸，也是野生動物保育工作困難之處，雖然動物已死亡，但是在動保所管制保護潛鳥期間，民眾遵守賞鳥規定，安靜於封鎖線外觀察，顯現國人生態保育觀念已有所提升。

廣告
  • 來自北極的嬌客紅喉潛鳥，經緊急救治後於16日下午死亡。（基隆市動物保護防疫所提供）

    來自北極的嬌客紅喉潛鳥，經緊急救治後於16日下午死亡。（基隆市動物保護防疫所提供）

  • 紅喉潛鳥經送台北市立動物園救治，今天下午宣布死亡。（基隆市動物保護防疫所提供）

    紅喉潛鳥經送台北市立動物園救治，今天下午宣布死亡。（基隆市動物保護防疫所提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保育 動保 動物保護 紅喉潛鳥 野生動物
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：北極嬌客紅喉潛鳥 沾油污送治救不活


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.