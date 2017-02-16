禽類禁宰 全台土雞將大缺貨

2017-02-16 18:48

〔記者楊雅民／台北報導〕農委會宣布全國家禽，包含鵝、鴨和雞禁宰禁運7天，業者表示，全台土雞將大缺貨，未來一周恐怕只能吃庫存的冷凍土雞，吃不到冷藏土雞。

業者表示，目前手中的庫存冷凍土雞，會優先供應給長期合作的大飯店和餐廳。