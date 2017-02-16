遊覽車司機為何靠行？ 花720萬買車的他這麼說…

2017-02-16 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號13日晚間發生武陵賞櫻團的遊覽車翻覆邊坡的重大事故，事後卻牽扯出遊覽車靠行的問題，有目前也是靠行的遊覽車司機分享自身經歷，指出為何要選擇靠行，以及靠行有什麼風險。

《蘋果》報導，現年53歲的蔡姓司機是在11年前轉行當遊覽車司機，他為了養家活口，一開始就先入手一輛要價90萬、車齡5年的二手遊覽車，在太太跟團幫忙下，每月約可賺到19萬元，在扣除車資保養費、貸款等，每月還有6到7萬元可用，並花3年就還清貸款。

蔡姓司機指出，當初會決定自己買車「當老闆」，就是考量到南部的行情，以一趟車資1萬元來說，司機約分到1千元，有些雇主甚至連司機的幾百元茶水費都要分一杯羹，每月底薪約只有1萬到1萬5千元，若以他能跑的趟數來推算，收入會比自己買車還少一半。

但想自己「當老闆」也得面臨到靠行的問題，因為受限於現行規定，自買遊覽車的車主只能每月付一定費用給遊覽車公司靠行，且還要付費的旅行社處理自行出團的保險問題，但這樣的合作關係還是存在問題，因為車子是登記在遊覽車公司名下，若遇到心術不正或經營不善的公司，車子可能會被賣掉，而反過來說，若司機時常出問題，遊覽車公司也會很頭痛。

目前蔡姓司機所開的5年前新購的720萬歐洲遊覽車，雖然每月貸款壓力大，但在每月工作超過20天、每天工時約13小時的情況下，至少月收入有25到30萬，相對於一些付不起貸款而只能讓車子被牽走的司機，他已經很幸運了。