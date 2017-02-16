「智慧電子應用設計競賽」 把夢想家變實踐家

北科大研究生設計電動輔助自行車，人性化是設計的主要考量。（記者詹士弘攝）

2017-02-16 17:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕如何把夢想家變成實踐家？在雲科大舉辦的「智慧電子應用設計競賽」，就是要把心中的想法做出來，厚植我國在智慧電子系統設計的軟硬體、系統、應用等相關跨領域人才的實力，展現學生「創新、整合、實現」能力，共吸引85所學校，362件作品參賽。

主辦學校雲科大副校長蘇純繪表示，「智慧電子應用設計競賽」是學生創新整合的實現，培育人才的典範；他並以建築土木學系課程為例，要求大一新生設計樹屋，新生沒有專業技術，想法天馬行空，不受限制，等受4年專業訓練後，會慢慢修正想法，設計出可行的樹屋，這就是夢想家培育成實踐家的過程。

競賽主持人薛雅馨表示，最後精選15件作品進入決賽，包括先進車用行人偵測、體感運動型輪椅、物聯網於水質檢測、語音控制按摩椅、電動輔助自行車、智慧星空儀、膚質照護儀、寵物餵食系統、蛋雞產蛋即時分析、3D彩色列印等。

設計電動輔助自行車的北科大研究生表示，目前的電動腳踏車操作方式與摩托車類似，需靠人工加油以取得動力，他設計的電動輔助自行車，利用智慧型模糊推論演算法，收集由單車上感應器的數據，預測騎車模式，主動提供適合的馬力，使電動自行車更人性化，操作趨近於自行車而非機車，而附設的電瓶，也能提供3至5小時的行車電力，可長距離騎車。